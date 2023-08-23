Минстрой снова предлагает отложить переход на новую модель смет в строительстве

23 августа. FINMARKET.RU - В России переход всех регионов на новую модель ценообразования в бюджетном строительстве может вновь отложиться: Минстрой предлагает перенести срок завершения этой работы с 3-го квартала т.г. на 1-й квартал 2024 года, следует из подготовленного министерством проекта постановления правительства. Свою инициативу Минстрой объясняет стремлением "исключить возможные негативные последствия для стройкомплекса" и не допустить срыва сроков реализации проектов, пишет "Коммерсант" . Как ранее отмечали в министерстве, регионы, которые не успеют выйти на ресурсно-индексный метод, столкнутся с невозможностью прохождения госэкспертизы новыми объектами.

Суть реформы - в изменении подхода к определению сметной стоимости для приближения к рыночным реалиям. Изначально планировался переход от базисно-индексного метода к ресурсному, построенному на мониторинге рыночных цен. Однако запуск реформы не раз откладывался.

Как пояснили "Ъ" в Минстрое, сейчас возможность перехода к применению ресурсно-индексного метода полностью обеспечена на территории всей страны: на нее перешли 20 регионов, оформляют переход (завершены все необходимые процедуры) еще 29, а остальные "завершают расчеты и верификацию информации, необходимой для перехода".