Ипотека в России подорожала до 14%

23 августа. FINMARKET.RU - В период с 15 по 22 августа каждый второй банк из топ-30 поднялпо ипотеке в диапазоне 1,5-3 п.п. - в среднем до 14% годовых. Таковы результаты мониторинга финансового маркетплейса "Сравни", пишут "Известия"

Это уже вторая за месяц корректировка условий по ним. Первая волна роста отмечалась в начале августа: тогда крупные игроки увеличили проценты по жилищным займам на 0,5-1 п.п. - до 10-12%. Причиной такого удорожания в первом случае стало повышение ключевой на 1 п.п. - до 8,5% на плановом заседании совета директоров ЦБ, во втором - решение, принятое на внеплановой встрече - рост ставки на 3,5 п.п. - до 12%.

Как отметил руководитель направления "Ипотека" в "Сравни" Дмитрий Сафронов, финансовым организациям вновь пришлось пересчитывать стоимость ипотечных кредитов. По его словам, повышение происходит на 1,5-3 п.п. по классическим ипотечным программам, основные из которых - жилищные кредиты на вторичку и новостройки. Эксперт сказал, что средние ставки на покупку жилья достигли 14%.

В кредитных организациях "Известиям" подтвердили рост ставок на ипотеку. Почти все финорганизации подчеркнули, что правила по программам льготной ипотеки не изменились.