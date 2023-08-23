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23 августа 2023 года 08:45
Экспорт российского газа в ЕС достиг максимума с августа 2022 года
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DPA/TACC
23 августа. FINMARKET.RU - В июле поставки российского трубопроводного газа в страны ЕС выросли до максимальных уровней с августа 2022 г., превысив 2 млрд куб. м. Об этом говорится в ежемесячном обзоре Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ). При этом к уровню июля 2022 г. (порядка 4 млрд куб. м) поставки снизились сразу вдвое, следует из данных ФСЭГа, пишут "Ведомости". В целом ЕС увеличил импорт трубопроводного газа в июле 2023 г. на 16% к уровню июня до 13,5 млрд куб. м, хотя в 1-м полугодии наблюдалась отрицательная динамика месяц к месяцу. Помимо России поставки увеличили также Норвегия и Алжир. Тем не менее относительно уровня июля 2022 г. суммарные поставки снизились на 13%. В январе-июле 2023 г. импорт трубопроводного газа в ЕС составил 90,3 млрд куб. м, что на 32% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Поставки российского газа на европейский рынок за 7 месяцев т.г. снизились в 3,6 раза к уровню января-июля 2022 г. до 14,1 млрд куб. м. Норвегия в январе-июле обеспечила 56% от общего импорта трубопроводного газа в ЕС, Алжир - 19%, Россия - лишь 16% (против 39% в январе - июле 2022 г. и 53% - за тот же период 2021 г.). По расчетам "Ведомостей" на основе данных "Газпрома" и Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), поставки российского газа в Европу (включая экспорт в Молдавию транзитом через Украину) в июле были выше, чем по данным ФСЭГа: они составили 2,7 млрд куб. м (1,4 млрд куб. м по газопроводу "Турецкий поток" и 1,3 млрд куб. м через Украину). Импорт СПГ в страны Европы (ЕС и Великобритания) в июле снизился на 5,4% к уровню июля прошлого года до 8,62 млн т. По данным ФСЭГа, это первое снижение поставок СПГ в Европу в годовом выражении начиная с сентября 2022 г. По мнению экспертов организации, падение импорта СПГ связано со слабым спросом в регионе, высокими уровнями запасов в подземных хранилищах газа (ПХГ) и увеличением разницы в ценах на европейском и азиатском рынках. Как говорят эксперты, рост поставок трубопроводного газа в Европу напрямую связан со снижением экспорта СПГ.
Опубликовано Финмаркет
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