Экспорт российского газа в ЕС достиг максимума с августа 2022 года

23 августа. FINMARKET.RU - В июле поставки российского трубопроводного газа в страны ЕС выросли до максимальных уровней с августа 2022 г., превысив 2 млрд куб. м. Об этом говорится в ежемесячном обзоре Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ). При этом к уровню июля 2022 г. (порядка 4 млрд куб. м) поставки снизились сразу вдвое, следует из данных ФСЭГа, пишут "Ведомости"

В целом ЕС увеличил импорт трубопроводного газа в июле 2023 г. на 16% к уровню июня до 13,5 млрд куб. м, хотя в 1-м полугодии наблюдалась отрицательная динамика месяц к месяцу. Помимо России поставки увеличили также Норвегия и Алжир. Тем не менее относительно уровня июля 2022 г. суммарные поставки снизились на 13%.

В январе-июле 2023 г. импорт трубопроводного газа в ЕС составил 90,3 млрд куб. м, что на 32% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

Поставки российского газа на европейский рынок за 7 месяцев т.г. снизились в 3,6 раза к уровню января-июля 2022 г. до 14,1 млрд куб. м. Норвегия в январе-июле обеспечила 56% от общего импорта трубопроводного газа в ЕС, Алжир - 19%, Россия - лишь 16% (против 39% в январе - июле 2022 г. и 53% - за тот же период 2021 г.).

По расчетам "Ведомостей" на основе данных "Газпрома" и Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), поставки российского газа в Европу (включаяв Молдавию транзитом через Украину) в июле были выше, чем по данным ФСЭГа: они составили 2,7 млрд куб. м (1,4 млрд куб. м по газопроводу "Турецкий поток" и 1,3 млрд куб. м через Украину).

Импорт СПГ в страны Европы (ЕС и Великобритания) в июле снизился на 5,4% к уровню июля прошлого года до 8,62 млн т. По данным ФСЭГа, это первое снижение поставок СПГ в Европу в годовом выражении начиная с сентября 2022 г.

По мнению экспертов организации, падение импорта СПГ связано со слабым спросом в регионе, высокими уровнями запасов в подземных хранилищах газа (ПХГ) и увеличением разницы в ценах на европейском и азиатском рынках.

Как говорят эксперты, рост поставок трубопроводного газа в Европу напрямую связан со снижением экспорта СПГ.