Каким профессиям "страшен" искусственный интеллект

22 августа. FINMARKET.RU - Генеративный искусственный интеллект (ИИ) в первую очередь угрожает офисным работникам, констатирует доклад "Генеративныйи рабочие места", пишет "Коммерсант", ссылающийся на опубликованный вчера доклад Международной организацией труда (МОТ).

Как пишет "Ъ", эта технология может полностью заменить выполнение более 25% задач и частично - более 50%. В других профессиональных категориях, и особенно среди руководителей, профессионалов и технических специалистов, только небольшая часть задач считается подверженной высокому риску. Вообще же большинство рабочих мест лишь частично могут быть автоматизированы, и с большей вероятностью они будут дополнены, а не заменены новейшей волной генеративного ИИ. Что касается ситуации в, то, по данным препринта работы двух основных исследователей рынка труда в Высшей школе экономики, только 11% российских сотрудников могут потерять свои рабочие места из-за автоматизации. Низкий риск широкого замещения обусловлен тем, что большинство российских профессий сфокусированы на решении нерутинных задач, которые сложно автоматизировать.