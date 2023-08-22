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22 августа 2023 года 10:32
Каким профессиям "страшен" искусственный интеллект
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IMAGO/ТАСС
22 августа. FINMARKET.RU - Генеративный искусственный интеллект (ИИ) в первую очередь угрожает офисным работникам, констатирует доклад "Генеративный ИИ и рабочие места", пишет "Коммерсант", ссылающийся на опубликованный вчера доклад Международной организацией труда (МОТ). Как пишет "Ъ", эта технология может полностью заменить выполнение более 25% задач и частично - более 50%. В других профессиональных категориях, и особенно среди руководителей, профессионалов и технических специалистов, только небольшая часть задач считается подверженной высокому риску. Вообще же большинство рабочих мест лишь частично могут быть автоматизированы, и с большей вероятностью они будут дополнены, а не заменены новейшей волной генеративного ИИ. Что касается ситуации в РФ, то, по данным препринта работы двух основных исследователей рынка труда в Высшей школе экономики, только 11% российских сотрудников могут потерять свои рабочие места из-за автоматизации. Низкий риск широкого замещения обусловлен тем, что большинство российских профессий сфокусированы на решении нерутинных задач, которые сложно автоматизировать.
Опубликовано Финмаркет
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