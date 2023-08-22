Банки начали повышать ставки по накопительным счетам

22 августа. FINMARKET.RU - Крупнейшиеначали повышатьпо накопительным счетам, однако условия по ним улучшаются не так быстро, как по вкладам, а повышенная доходность действует только на первые два-три месяца. Такими шагами банки стимулируют переводить деньги на срочные депозиты, которые им более выгодны, пишет "Российская газета", приводящая мнение представителей отрасли и экспертов.

Так, в Сбербанке, несмотря на активное повышение ставок по вкладам, в том числе краткосрочным, доходность по накопительным счетам остается невысокой и пока неизменной. Максимальная ставка, которую сейчас предлагает банк, равна 7%, но действует она только первые три месяца и для тех клиентов, которые ранее накопительный счет не открывали, следует из данных на сайте кредитной организации. В остальных случаях доходность составляет всего 5% при нынешней ключевой ставке в 12%.

Банк ВТБ повысит ставки по накопительным счетам с 22 августа. Доходность увеличится на два процентных пункта: по одному счету - до 12% на минимальный остаток средств за месяц, по другому - до 10% на ежедневный остаток. Такая ставка действует на схожих условиях, что и в "Сбере": только первые три месяца и для новых клиентов. А базовая ставка в остальных случаях равна 4-5%.

Совкомбанк повысит ставку по накопительному счету с 1 сентября на полтора процентных пункта, хотя доходность по всей линейке депозитов стала выше еще с 18 августа, сообщили "РГ" в пресс-службе банка. В банке "Открытие" рассказали, что условия по накопительному счету у них улучшатся с начала осени.

В Газпромбанке же максимальная доходность по накопительным счетам стала выше, чем по вкладам - 12,5%. Однако там действуют свои правила: такую доходность получают лишь те, кто не хранил средства в банке последние 90 дней. И есть важный момент, пишет "РГ", - она действует первые два месяца, далее будет базовая ставка 9%.

Помимо Газпромбанка, с 16 августа ставки по накопительным счетам повысили Россельхозбанк - до 12%, МКБ - до 12,25%, а с 19 августа Росбанк - до 11%. Зампред правления банка ДОМ.РФ Алексей Косяков сообщил "РГ", что их банк повысил доходность по накопительному счету на 2,2 процентных пункта, то есть до 10%, а для зарплатных клиентов - до 10,2%. По вкладу-конструктору на три месяца ставка тоже выросла и теперь равна 10% годовых.

По мнению управляющего директора рейтингового агентства НКР Михаила Доронкина, динамика ставок по накопительным счетам не так однозначна, как в случае срочных вкладов, хотя многие банки уже повысили по ним ставки.