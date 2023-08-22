Механизм соцнайма жилья в сельской местности могут расширить

22 августа. FINMARKET.RU - Минсельхоз предлагает расширить механизм социального найма жилья в сельской местности, подготовив для этого изменения в госпрограмму "Комплексное развитие сельских территорий", сообщает "Коммерсантъ".

Как сообщили “Ъ”, расширить программу Минсельхоз планирует за счет увеличения ее гибкости. Сейчас она предполагает финансовое участие государства и работодателей в строительстве жилья (как в долевом, так и по договору инвестирования), а также в покупке у компании или ИП дома, введенного не более чем три года назад. Предлагается распространить программу и на строительство малоэтажных жилых комплексов, на приобретение таунхаусов, на покупку жилья в многоквартирном доме до пяти этажей в «опорном» населенном пункте (на базе которого осуществляется ускоренное развитие инфраструктуры, позволяющее обеспечить потребности, например, в доступности образования и медпомощи для одного или нескольких муниципалитетов). В Минсельхозе надеются, что за счет расширения возможности участия застройщиков будет увеличиваться и объем жилищного строительства в сельской местности.

Стоимость аренды планируется ограничить 15% от минимального размера оплаты труда (сейчас — 16,2 тыс. руб.). Делается это, как поясняют в Минсельхозе, "для увеличения располагаемых ресурсов сельского населения".

Также предлагается установить метраж для индивидуальных домов, исходя из которого рассчитывается размер субсидии из федерального центра.