Риски голландской болезни проявились в популярных у релокантов странах

22 августа. FINMARKET.RU - Соседние с Россией страны на фоне притока релокантов и капитала из РФ начали демонстрировать симптомы так называемой голландской болезни - ситуации, когда укрепление валюты приводит к вытеснению продукции национальных производителей более доступным импортом, пишут "Ведомости".

Ситуация в экономиках стран СНГ действительно не является тривиальной и может создать препятствия для сбалансированного экономического роста, поэтому аналогия с голландской болезнью вполне допустима, полагает аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко. Резкий приток иностранного капитала из России по своему масштабу и эффекту для экономик соседних государств может быть сопоставим с открытием крупного месторождения сырья, пояснила она. К доллару США укрепились только две валюты - армянский драм и грузинский лари, отметил ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Андрей Гнидченко. Яркий эффект связан, во-первых, с относительно небольшим ВВП этих стран по сравнению с Казахстаном, Азербайджаном и Узбекистаном, а во-вторых, с их большей привлекательностью для релокантов.