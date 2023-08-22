ВС оставил подсобные помещения владельцам недвижимости

22 августа. FINMARKET.RU - Верховный(ВС) защитил собственников жилья и апартаментов от потери общедомового имущества, пишет "Коммерсантъ".

В рамках банкротства застройщика подвальное помещение было продано с торгов. Товарищество собственников недвижимости пыталось оспорить торги со ссылкой на незаконную продажу общедомового имущества, но суды отклонили иск, так как помещение было официально зарегистрировано за банкротом. ВС разъяснил, что вне зависимости от госрегистрации права собственности общедомовое имущество не может быть отчуждено и находится в общей долевой собственности всех владельцев недвижимости. Юристы считают решение ВС важным, отмечая широкое распространение попыток вывода общего имущества на застройщика или третьих лиц.