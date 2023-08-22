В каких регионах пропадают бензин и дизель

22 августа. FINMARKET.RU - Всё больше регионов России стали сообщать о нехватке топлива на АЗС. На ряде заправок исчезают некоторые виды бензина и дизель. Вслед за Астраханской, Волгоградской областями и Калмыкией сигналы приходят из Саратовской, Рязанской и Новосибирской областей, а также Крыма, пишут "Известия". По сведениям газеты, письма в Минсельхоз уже подготовили власти Ростовской и Рязанской областей, а в Минэнерго — власти Хабаровского края.

В Минсельхозе "Известиям" сообщили, что обратились в Минэнерго и Минтранс по вопросам роста цен на дизтопливо и перебоев с его поставками. В ведомстве отметили, что доступность топлива имеет существенное значение для аграриев в период проведения сезонных полевых работ. Происходящее в отрасли связывают с увеличением сроков доставки нефтепродуктов по железным дорогам на фоне их перегрузки, сезонным спросом и ремонтами НПЗ.

В чем еще причины и как решить топливные проблемы — разбирались "Известия".

По словам генерального директора ООО "«Мосрегионгаз" (сеть, работающая в Крыму) Германа Колотова, нехватка топлива на заправках в Крыму, Краснодарском крае и других южных регионах образовалась из-за нарушений срока доставки грузов по железным дорогам в адрес грузополучателей.

"В прошлом месяце не хватало АИ-95, теперь на некоторых заправках нет АИ-92 и дизеля. Это связано с задержками доставки по железной дороге — поезда из Центральной России с нефтепродуктами идут на несколько недель дольше обычных сроков, из-за чего в моменте образуется дефицит", — сказал представитель бизнеса.

Отсутствие в продаже дизеля на заправках в южных регионах подтвердил "Известиям" президент крупной ассоциации грузоперевозчиков "Грузавтотранса" Владимир Матягин. Он отметил, что там на отдельных АЗС клиентам специально говорят, что колонка с таким топливом сломана.

Проблему с исчезновением бензина на некоторых заправках своих регионов подтвердили "Известиям" управляющий партнер сети АЗС в Самарской области GP Vympel Екатерина Савкина, руководитель отделения Российского топливного союза (РТС) в Новосибирской области Сергей Лацких, а также участники топливного рынка в Рязанской области.

"Сейчас работаем на низких остатках, практически с колес по всем видам топлив. На отдельных АЗС региона нет АИ-92, АИ-95 и дизеля", — сказала Екатерина Савкина.

Впрочем, помимо задержек перевозок по железным дорогам, влияют на ситуацию и ремонты НПЗ, отметил зампредседателя наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев.

В регионах сегодня обеспокоены не только проблемой просрочек поставок топлива, но и увеличением его стоимости, отметил Дмитрий Гусев. Так, Минсельхоз Оренбургской области обратился в ФАС из-за резкого роста цен на дизтопливо.

По словам источника "Известий" в отрасли, проработкой топливного вопроса уже занялись в региональных министерствах сельского хозяйства Ростовской и Рязанской областей, а власти Хабаровского края пожаловались на рост цен топлива в Минэнерго.

В Минсельхозе "Известиям" сообщили, что направили обращение в Минэнерго и Минтранс по вопросам роста цен на дизельноеи перебоев с его поставками.

Помимо общих мер по стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, предпринимаемых нефтяными компаниями и регуляторами, Минэнерго также рекомендовало нефтяным компаниям изыскать возможности по сдерживанию мелкооптовых цен на дизельное топливо в сельскохозяйственных регионах страны, добавили в министерстве.