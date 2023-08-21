Утилизаторов отходов хотят приравнять к социальному бизнесу

21 августа. FINMARKET.RU - В России могут расширить перечень социальных предпринимателей и дать такоймалому бизнесу (доход до 800 млн рублей в год) сферы сбора и переработки отходов. С инициативой к Российскому экологическому оператору (РЭО) обратилась Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла "Ресурс" (объединение отраслевых организаций в сфере обращения с отходами производства и потребления), пишут "Известия"

Если компания получает социальный статус, то она может претендовать на меры государственной поддержки, например, на субсидии и гранты, отметил депутат Московской областной думы, член экспертного совета комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Маликов.

Чтобы получить такой статус, предпринимателям необходимо вступить в специальный реестр и подготовить соответствующие документы. Согласно законодательству, есть четыре категории компаний, которых относят к социальному бизнесу: предприятия, принимающие на работу представителей уязвимых слоев общества, компании, производящие или реализующие для них товары и услуги, а также организации, деятельность которых направлена на достижение общественно полезных целей и решение социальных проблем.

В РЭО инициативу отрасли поддержали и сообщили, что готовы в ближайшее время перенаправить ее для проработки в профильные ведомства. Там добавили, что она будет предложена на рассмотрение властям в рамках выполнения поручения президента по подготовке к пятилетке созидательного предпринимательского труда в

Но некоторые эксперты считают, что статус социального бизнеса следует давать лишь очень небольшому кругу предпринимателей. Сегодня в РФ их насчитывается около 9 тыс.: в основном они обеспечивают услуги для незащищенных слоев населения.