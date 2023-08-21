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21 августа 2023 года 11:00
На некоторых авиарейсах могут запретить продажу допуслуг
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Александр Щербак/ТАСС
21 августа. FINMARKET.RU - Минтранс планирует предотвратить навязывание платных услуг перевозчиками и может запретить продажу дополнительных услуг на внутренних рейсах в облет Москвы, субсидируемых государством. Соответствующие корректировки подготовлены в постановление правительства № 1242. В отрасли считают, что данная инициатива в некоторых ситуациях может защитить права граждан. Сейчас в качестве допуслуг, предлагаемых авиакомпаниями, рассматриваются страхование пассажиров, выбор места в салоне, оплата за дополнительный багаж или приобретение питания на борту. Минтранс предлагает ввести "специальный тариф", который будет включать в себя стоимость всех установленных сборов и тарифов. "Пассажир, который приобрел билет по льготному тарифу, вправе по собственному решению дополнительно приобрести интересующие его услуги, не входящие в тариф", - сообщили "РГ" в министерстве. По сообщению Минтранса, это делается в целях предотвращения навязывания перевозчиками дополнительных платных услуг.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, Минтранс, авиаперевозки, допуслуги, запрет
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