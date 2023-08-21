На некоторых авиарейсах могут запретить продажу допуслуг

21 августа. FINMARKET.RU -планирует предотвратить навязывание платных услуг перевозчиками и может запретить продажу дополнительных услуг на внутренних рейсах в облет Москвы, субсидируемых государством.

Соответствующие корректировки подготовлены в постановление правительства № 1242. В отрасли считают, что данная инициатива в некоторых ситуациях может защитить права граждан.

Сейчас в качестве допуслуг, предлагаемых авиакомпаниями, рассматриваются страхование пассажиров, выбор места в салоне, оплата за дополнительный багаж или приобретение питания на борту. Минтранс предлагает ввести "специальный тариф", который будет включать в себя стоимость всех установленных сборов и тарифов.

"Пассажир, который приобрел билет по льготному тарифу, вправе по собственному решению дополнительно приобрести интересующие его услуги, не входящие в тариф", - сообщили "РГ" в министерстве. По сообщению Минтранса, это делается в целях предотвращения навязывания перевозчиками дополнительных платных услуг.