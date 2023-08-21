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21 августа 2023 года 10:13
Юристы не поддержали законопроект по улучшению корпоративного законодательства
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Донат Сорокин/ТАСС
21 августа. FINMARKET.RU - Совет при президенте РФ по кодификации гражданского законодательства подготовил заключение на масштабный законопроект Минэкономразвития, нацеленный на улучшение корпоративного законодательства. Это, в частности, предлагается сделать за счет уточнения регламентации деятельности органов управления акционерными обществами, а также расширения видов имущества, которое может быть направлено для оплаты доли в уставном капитале. Юристы не поддержали законопроект. Наибольшую критику вызвал блок предложений о порядке исключения акционера из непубличного общества, пишет "Коммерсант". В частности, замечания совета касаются и порядка выплаты исключаемому акционеру стоимости его доли. Кроме того, не урегулирована ситуация, когда компания вовремя не расплатилась с исключенным акционером Как пояснили в Минэкономики, комплексный законопроект направлен на приведение положений законодательства о хозяйственных обществах в соответствие с ГК и подготовлен с учетом сложившейся практики - документ проработан и согласован с Минфином, ФНС, Минюстом и ЦБ. Заключение совета, добавляют в ведомстве, министерством получено и анализируется "на предмет учета замечаний и последующей доработки проекта".
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, законопроект, акционеры
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