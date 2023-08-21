Россияне начали переходить из МСП в самозанятые

21 августа. FINMARKET.RU - Россияне стали переходить из малого и среднего предпринимательства в. Об этом говорится в научной статье экспертов РАНХиГС и Корпорации, пишут "Известия"

На более выгодный налоговыйй режим переходят ИП, работники микробизнеса и небольших предприятий, отмечается в статье. Налог на профдоход, который платят самозанятые, составляет 4% с доходов, полученных от физлиц, и 6% - от организаций и ИП. Они должны сами отчитываться, сколько заработали и сколько должны заплатить в бюджет. Ставка для ИП при этом составляет от 6% (регионы могут снижать ее до 1%) до 20% в зависимости от системы налогообложения. Для малого бизнеса диапазон такой же - 6-20%.

В статье отмечается, что самозанятость не сопровождается качественным развитием сферы малого и среднего бизнеса. Впрочем, по мнению авторов, в основе роста лежит именно легализация ранее работавших в тени граждан и микробизнесов, а не перерегистрация существующих ИП и предприятий.

По мению авторов исследования, для развития сектора самозанятых таким предпринимателям следует предоставить доступ к добровольной сертификации качества продукции. Кроме того, важно разработать механизмы защиты прав потребителей товаров и услуг, рассмотреть вопрос о разовом увеличении предельного значения дохода, расширить перечень видов деятельности. Для снижения перетока работников из МСП следует оказать допподдержку небольшим предприятиям.

Выводы и предложения, включенные в статью, нельзя считать официальной позицией Корпорации МСП, пояснил "Известиям" один из ее авторов - Алексей Шестоперов. Он также отметил, что только 5% от общего числа самозанятых граждан зарегистрированы как ИП.

Как сообщили в пресс-службе Минэкономразвития, число занятых в небольших компаниях остается стабильным, хотя в 1-м квартале их количество снизилось на 60 тыс. По состоянию на июль в России в качестве самозанятых зарегистрированы более 8 млн человек (в январе их было 6,7 млн).

В ФНС сообщили, что не фиксируют тенденцию по перетоку малых и средних предприятий и ИП в самозанятые. Так, доля ИП, перешедших на налог на профдоход, составляет менее 5%. "Это связано с тем, что у предпринимателей на НПД есть ряд ограничений. В частности, они не могут привлекать работников, заниматься перепродажей товаров, их годовой доход не может превышать 2,4 млн рублей. Таким образом, НПД подходит ограниченной группе микробизнеса", - подчеркнули в ФНС.

Тенденция перехода субъектов МСП в категорию самозанятых - тревожный знак, ведь они меньше платят в бюджет, считает доцент кафедры правового обеспечения рыночной экономики РАНХиГС, руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов "Деловой России" Екатерина Авдеева. По ее словам, отток также может означать неготовность граждан заниматься бизнесом. Между тем именно предприниматели являются основой экономического развития, отметила Авдеева. Цели МСП коррелируют со стратегическими задачами, стоящими перед экономикой РФ: разработка новых технологий, развитие импортозамещения, создание рабочих мест, добавила она.