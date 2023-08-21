Бюджетное правило из-за эффекта саморазогрева рубля менять не собираются

21 августа. FINMARKET.RU - Власти не станут отказываться от принципа таргетирования конкретного объема доходов по бюджетному правилу, который мог приводить к возникновению эффекта саморазогрева рубля. Об этом "Ведомостям" сообщил близкий к правительству источник. Информацию подтвердил знакомый с дискуссией собеседник. Последний источник уточнил, что, хотя менять ключевые параметры правила не нужно, подходы к закупкам валюты в сложной текущей ситуации на валютном рынке можно было бы обсудить.

Решение не производить до конца года закупки валюты в резервы на нефтегазовые сверхдоходы на фоне обвала рубля, о котором 9 августа объявил ЦБ, де-факто приостановило действие бюджетного правила в 2023 г. Этот шаг вызвал новый виток обсуждения возможных корректировок правила в экспертной среде.

Новая модель бюджетного правила, полноценно заработавшая с начала 2023 г., предполагала закупки валюты в резервы на нефтегазовые доходы в случае их превышения над номинальным целевым или базовым уровнем - 8 трлн руб. на весь год, сумма распределялась по месяцам. Иными словами, могли возникать ситуации, когда рубль слабеет, соответственно, рублевые доходы от экспорта повышаются, а по правилу власти должны закупать в резервы валюту, что еще больше давит на курс. Таким образом могла возникать своего рода спираль, когдав период ослабления рубля дополнительно усугубляло его позиции и так далее по кругу. По сути, именно с таким эффектом саморазогрева и могли столкнуться власти уже в августе, если бы не было принято решение отказаться от закупок валюты. Август должен был стать первым в этом году месяцем, в который нефтегазовые доходы, как ожидалось, превысили бы базовый уровень, прогнозировал Минфин.

Эффект саморазогрева возможен, признал близкий к правительству источник. Но, по его мнению, это имеет небольшое значение как для курса, так и для доходов. Предыдущая версия правила, которая подразумевала закупки или продажи валюты в зависимости от цены нефти, а не от суммы полученных от ее продажи доходов, также была несовершенна, считает он. Когда базовые доходы определяются не через конкретную номинальную сумму поступлений, как сейчас, а через цену нефти, стабилизирующий эффект от правила слабеет, поскольку механизм не учитывает волатильность объемов продажи нефти, пояснил он. Оптимальным кажется определение суммы базовых доходов, но не в рублевом, а в валютном выражении, но такой принцип нереализуем на данный момент, отметил он.

В Минфине, по словам его представителя, считают необходимым сохранять все действующие принципы правил для обеспечения стабильности.

Эксперты считают, что правило требует серьезной донастройки.