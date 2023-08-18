В Думе предложили сокращать рабочий день в жару

18 августа. FINMARKET.RU - Экстремальные температуры, которые установились в некоторых регионах страны, волнуют не только простых граждан, но и законодателей. Они разработали поправки в закон, которые в случае принятия могут обязать работодателя сокращать, если в офисе или цехе стало слишком жарко.Подобный законопроект о поправках в Трудовой кодекс был уже внесен в Госдуму. Документ разработал депутат Борис Чернышов. Он считает необходимым дописать статью 92 Трудового кодекса РФ. Точнее, дать трудящимся право требовать сокращения рабочего дня при "превышении допустимой температуры воздуха на рабочем месте", пишет "Российская газета"

Так, если в помещении, где находится сотрудник, термометр покажет 28,5 С, рабочий день надо уменьшить на один час. Когда температура дойдет от 28,6 С до 29 С, на месте можно находиться на два часа меньше. Дойдет до почти 30 градусов - с работы можно уйти за четыре часа до конца рабочего дня.

Автор в пояснительной записке уточнил - несмотря на то что работодатель обязан обеспечивать безопасность условий труда и соответствие их требованиям охраны труда, в Трудовом кодексе про работу в пекле ничего не сказано.

Предложение изменить Трудовой кодекс из-за жары - не первый подобный документ. Еще месяц назад в Госдуму был внесен другой законопроект, который предложил добавить в Трудовой кодекс новую статью. В ней должно быть сказано, что обязан делать работодатель при повышенной температуре на рабочих местах. Конкретнее - если термометр показывает больше 30 градусов, надо поить людей водой за свой счет. Если сотрудники трудятся на открытом воздухе, поставить им укрытие от солнца. Еще требуется обеспечивать работников солнцезащитными средствами.