Руководители вузов оценили ситуацию с молодыми кадрами

18 августа. FINMARKET.RU - Эксперты Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ составили срез ожиданий о будущем российской науки. Они опросили руководство 577 вузов и академических институтов. Респонденты оценили ситуацию с научными кадрами на 3,47 балла из 5. Это, впрочем, даже позитивнее, чем в аналогичном исследовании 2017 года (тогда было 3,24 балла), пишет "Коммерсант"

По данным опроса, сейчас российская наука обеспечена молодежью на 3,43 балла; участники исследования прогнозируют рост этого показателя до 3,71 к 2025 году.

Согласно результатам исследования, за последние пять лет возможности для повышения заработной платы научных сотрудников подросли — с 2,90 балла в 2017 году до 3,37 в 2022-м. Респонденты надеются на дальнейший прогресс в этой сфере в перспективе трех лет — до 3,59.

Директор ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Леонид Гохберг перечислил ряд проблем, которые необходимо решить для привлечения молодежи в науку. Это размер заработной платы, обеспечение льготным жильем, достойный соцпакет, снижение административных барьеров и бесперебойный доступ к передовому научному оборудованию и информации.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил "Коммерсанту", что принятые государством меры сделают научную карьеру привлекательнее в глазах молодежи. Сами ученые уверены, что омолодить науку поможет тесное сотрудничество вузов и НИИ.