Как решить проблему дефицита валюты

18 августа. FINMARKET.RU - Власти предложили решение проблемы дефицита валюты. Федеральному казначейству хотят разрешить проводить операции валютного свопа с юанем. Это следует из проекта постановления правительства, которое подготовил Минфин, пишут "Известия" со ссылкой на документ. В документе отмечается, что мера нужна для максимизации доходов бюджетов в условиях сложившейся ситуации на финансовом рынке. До этого казначейство могло проводить такие операции только с долларами и евро, но из-за санкций возможность совершать операции с токсичными валютами пропала

С января 2023 года ЦБ начал проводить сделки своп по продаже юаней за рубли с их последующей покупкой на срок один день (overnight). Регулятор пояснил, что инструмент направлен на обеспечение валютной ликвидностью банков и на предотвращение резких изменений котировок валютных свопов в случае кратковременного увеличения спроса участников рынка на иностранную валюту.

В апреле СМИ писали о жалобах бизнеса на невозможность надолго занимать в юанях. В апреле-мае наблюдалсякитайской валюты на российском рынке. Одна из причин - в том, что локальные участники хранят часть валюты на счетах в банках КНР, поясняли в июне в ЦБ. Эпизоды дефицита юаневой ликвидности у банков могут повторяться, говорила тогда глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Минфин и Федеральное казначейство осуществляют постоянную работу по развитию инструментов по управлению ликвидностью, сообщили "Известиям" в пресс-службе министерства финансов.

"Валютный своп - высоконадежный инструмент, запуск свопов в юанях повысит удобство управления временно свободными денежными средствами при не повышении рисков. Объемы и сроки проведения данных операций будут определяться таким образом, чтобы исключить их влияние на российский денежный и валютный рынок", - заявили в ведомстве.