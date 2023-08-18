Минфин сформировал проект программы контроля за ростом госдолга в субъектах

18 августа. FINMARKET.RU - Минфин сформировал проект новой программы защиты региональных бюджетов от роста закредитованности. Ее ключевая цель - снижение рисков избыточного накопления обязательств, связанных с инвестициями, следует из презентации министерства, пишут "Ведомости" .. Ведомство хочет, во-первых, ограничить рост закредитованности, а во-вторых, усилить контроль за инфраструктурными проектами, которые реализуются за счет привлечения долгов.

Программа оздоровления разбивается на два блока: стратегические решения и быстрые победы.

Основные меры, которые ведомство предлагает по первому блоку, следующие:

- ограничить предоставление регионам казначейских кредитов инвестиционного характера (ИБК и СКК) исходя из уровня их госдолга с учетом бюджетной обеспеченности;

- установить бездефицитный бюджет для регионов с госдолгом более 100%;

- направлять сверхплановые доходы и весь прирост дотаций на выравнивание на социально защищенные статьи расходов и погашение долга;

- ограничить выплаты инвесторам по договорам о государственно-частном партнерстве (ГЧП), концессионным и лизинговым соглашениям;

- ужесточить требования к инфраструктурным проектам при их отборе и обеспечить безусловное достижение эффектов, которые оговаривались при согласовании казначейского кредита;

- отказывать инвесторам в мерах поддержки, в случае если они не реализовали проект или не смогли обеспечить поступление налогов в тех размерах, которые были предусмотрены соглашениями.

По блоку "быстрые победы", в частности, Минфин предлагает регионам с высоким уровнем долга разработать и утвердить меры по сокращению госдолга и дефицита, ограничить случаи привлечения рыночных заимствований - при условии, что у субъекта накопились значительные остатки нецелевых средств, а также направлять казначейские кредиты в "прорывные проекты" с максимальной готовностью.