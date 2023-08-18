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18 августа 2023 года 08:35
Минфин сформировал проект программы контроля за ростом госдолга в субъектах
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Владимир Гердо/ТАСС
18 августа. FINMARKET.RU - Минфин сформировал проект новой программы защиты региональных бюджетов от роста закредитованности. Ее ключевая цель - снижение рисков избыточного накопления обязательств, связанных с инвестициями, следует из презентации министерства, пишут "Ведомости".. Ведомство хочет, во-первых, ограничить рост закредитованности, а во-вторых, усилить контроль за инфраструктурными проектами, которые реализуются за счет привлечения долгов. Программа оздоровления разбивается на два блока: стратегические решения и быстрые победы. Основные меры, которые ведомство предлагает по первому блоку, следующие: - ограничить предоставление регионам казначейских кредитов инвестиционного характера (ИБК и СКК) исходя из уровня их госдолга с учетом бюджетной обеспеченности; - установить бездефицитный бюджет для регионов с госдолгом более 100%; - направлять сверхплановые доходы и весь прирост дотаций на выравнивание на социально защищенные статьи расходов и погашение долга; - ограничить выплаты инвесторам по договорам о государственно-частном партнерстве (ГЧП), концессионным и лизинговым соглашениям; - ужесточить требования к инфраструктурным проектам при их отборе и обеспечить безусловное достижение эффектов, которые оговаривались при согласовании казначейского кредита; - отказывать инвесторам в мерах поддержки, в случае если они не реализовали проект или не смогли обеспечить поступление налогов в тех размерах, которые были предусмотрены соглашениями. По блоку "быстрые победы", в частности, Минфин предлагает регионам с высоким уровнем долга разработать и утвердить меры по сокращению госдолга и дефицита, ограничить случаи привлечения рыночных заимствований - при условии, что у субъекта накопились значительные остатки нецелевых средств, а также направлять казначейские кредиты в "прорывные проекты" с максимальной готовностью.
Опубликовано Финмаркет
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