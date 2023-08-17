- - освободить от НДС все услуги, которые оказываются в гостиницах и других средствах размещения (питание, обслуживание в тренажерных залах, аренду конференц-залов и т. д.);
- - снизить предельную ставку по налогу на имущество с 2,2% до 0,25% от кадастровой стоимости на площадь номеров, умноженную на 2. Вся инфраструктура, которая находится за пределами этой удвоенной площади, от налога на имущество освобождается;
- - освободить гостиницы и другие средства размещения от налога на прибыль;
- - снизить для их сотрудников ставку страховых взносов как минимум до того же уровня, который предусмотрен для компаний из сферы IT (7,6%);
- - снизить ставку для пользователей УСН "Доходы" (помимо этого режима бизнес может применять "Доходы минус расходы". - "Ведомости") с 6% до 2%.
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17 августа 2023 года 10:17
Туробъединения просят снизить налоговую нагрузку на отрасль
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Сергей Савостьянов/TACC
17 августа. FINMARKET.RU - Основные туристические деловые объединения выступили с инициативой снизить налоговую нагрузку на отрасль. Речь идет о пяти налогах: НДС, налогах на имущество и на прибыль, страховых взносах и ставке для пользователей упрощенки. Общая позиция Федерации рестораторов и отельеров, Российской гостиничной ассоциации, Союза туризма и гостеприимства и Российского союза туриндустрии (РСТ) направлена министру экономического развития Максиму Решетникову, пишут "Ведомости". Как говорится в письме, несмотря на действующие меры поддержки гостиничной отрасли, рентабельность капитала крупных коллективных средств размещения (КСР) практически равна нулю. В связи с этим инвестиционная привлекательность отрасли находится на крайне низком уровне по сравнению со сравнительно небольшим бизнесом, который пользуется упрощенной системой налогообложения (УСН). Чтобы исправить ситуацию, объединения предлагают:
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, туротрасль, налоги, просьба
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