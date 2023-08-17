Почему у микрофинансистов растут расходы на рекламу

17 августа. FINMARKET.RU - В январе-июне микрофинансовых компаний (МФК) резко увеличилина рекламу и маркетинг. В годовом сравнении показатель в целом по рынку вырос в 1,5 раза и достиг 10 млрд руб. В некоторых компаниях расходы на рекламу превысили 1,5 млрд руб., пишет "Коммерсант"

Среди причин участники рынка называют рост бизнеса, увеличение цен на рекламу, дефицит площадок после ухода международных игроков и ужесточение конкуренции за платежеспособных клиентов на фоне изменения регулирования отрасли. Но быстрой окупаемости растущих вложений в рекламу и привлечение микрофинансистам ждать не стоит, полагают эксперты. Участники рынка уверены, что показатель продолжит расти. По некоторым оценкам, к концу года он увеличится еще на 10-15%.

также увеличивают закупку трафика в связи с ростом бизнеса и обострением конкуренции за клиента.