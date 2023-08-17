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17 августа 2023 года 08:57
Почему у микрофинансистов растут расходы на рекламу
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Валерий Матыцин/ТАСС
17 августа. FINMARKET.RU - В январе-июне микрофинансовых компаний (МФК) резко увеличили расходы на рекламу и маркетинг. В годовом сравнении показатель в целом по рынку вырос в 1,5 раза и достиг 10 млрд руб. В некоторых компаниях расходы на рекламу превысили 1,5 млрд руб., пишет "Коммерсант". Среди причин участники рынка называют рост бизнеса, увеличение цен на рекламу, дефицит площадок после ухода международных игроков и ужесточение конкуренции за платежеспособных клиентов на фоне изменения регулирования отрасли. Но быстрой окупаемости растущих вложений в рекламу и привлечение микрофинансистам ждать не стоит, полагают эксперты. Участники рынка уверены, что показатель продолжит расти. По некоторым оценкам, к концу года он увеличится еще на 10-15%. МФО также увеличивают закупку трафика в связи с ростом бизнеса и обострением конкуренции за клиента.
Опубликовано Финмаркет
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