Валютный контроль в РФ ужесточать пока не будут

17 августа. FINMARKET.RU - Устанавливать нормативы продажи экспортерами валютной выручки и вводить ограничения на движение капитала пока не будут. Пока решено ограничиться мониторингом действий экспортеров. Договоренность об этом достигнута на встрече президента Владимира Путина с членами правительства и председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной, рассказали "Ведомостям" два близких к кабмину источника, информацию подтвердил собеседник, знакомый с ходом совещания.

Представители бизнеса в целом согласились продавать больше выручки. Если ситуация не изменится, обязательная продажа экспортной выручки станет неизбежной, подчеркнул один из источников. Кроме этого, вероятен рост фискальной нагрузки. "Вряд ли компаниям захочется продавать больше выручки для уплаты налогов", - иронизирует один из собеседников.

Как говорят источники "Ведомостей", участники встречи согласились, что ужесточение валютного контроля - это крайняя мера, которая может влиять на курс лишь временно, маскируя при этом фундаментальные причины ослабления нацвалюты.

Главный фактор снижения курса - это мягкая денежная политика, которая привела к избыточному увеличению денежной массы (М2), признали участники встречи. Набиуллина, как сообщил один из источников, рассказала, почему было принято решение повысить ставку и объяснила, что это было связано не столько с курсом, сколько с усилившимися инфляционными рисками. А для охлаждения спроса на импорт, который стал одной из причин ослабления рубля, по ее мнению, правительству следует подумать о повышении ввозных пошлин.

Участники встречи договорились, что помимо мониторинга за продажей экспортерами валютной выручки, разработают механизмы сдерживания роста кредитования. В ЦБ пообещали провести с банками работу.