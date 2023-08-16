Не все производители одежды готовы полностью отказаться от российского рынка

16 августа. FINMARKET.RU - Некоторые международныеодежды, объявившие о приостановке работы в 2022 году, оказались не готовы полностью отказаться от российского рынка. Немецкий концерн Hugo Boss AG принял решение переориентировать свой бизнес в России на оптовые поставки и ведет переговоры о продаже своих активов и обязательств в стране, говорится в отчете компании за первое полугодие 2023 года. О планах фешен-ритейлера перейти на оптовые поставки и передать бизнес в России партнеру рассказал "Коммерсанту" источник на рынке торговой недвижимости.

В пресс-службе Hugo Boss сообщили изданию, что в настоящее время компания "пересматривает бизнес-структуру в России и ищет решение, соответствующее бизнес-модели концерна".

Среди других ритейлеров свое российское подразделение переориентировал только на оптовое направление, например, американский производитель одежды и обуви VF Corporation (бренды Vans, The North Face). Кроме того, сконцентрироваться на оптовых поставках может и российских офис спортивного бренда Puma.