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16 августа 2023 года 09:43
Не все производители одежды готовы полностью отказаться от российского рынка
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Вячеслав Прокофьев/ТАСС
16 августа. FINMARKET.RU - Некоторые международные производители одежды, объявившие о приостановке работы в 2022 году, оказались не готовы полностью отказаться от российского рынка. Немецкий концерн Hugo Boss AG принял решение переориентировать свой бизнес в России на оптовые поставки и ведет переговоры о продаже своих активов и обязательств в стране, говорится в отчете компании за первое полугодие 2023 года. О планах фешен-ритейлера перейти на оптовые поставки и передать бизнес в России партнеру рассказал "Коммерсанту" источник на рынке торговой недвижимости. В пресс-службе Hugo Boss сообщили изданию, что в настоящее время компания "пересматривает бизнес-структуру в России и ищет решение, соответствующее бизнес-модели концерна". Среди других ритейлеров свое российское подразделение переориентировал только на оптовое направление, например, американский производитель одежды и обуви VF Corporation (бренды Vans, The North Face). Кроме того, сконцентрироваться на оптовых поставках может и российских офис спортивного бренда Puma.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, одежда, производители, планы
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