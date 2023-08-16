Индекс здоровья бизнеса в РФ превысил допандемийный уровень

16 августа. FINMARKET.RU - Индекс здоровья российского бизнеса РФ превысил допандемийный уровень, следует из анализа, проведенного hh.ru, "Точкой" и Calltouch. Показатель высчитывается на основании формулы из девяти ключевых индикаторов, включающих их рекрутинговую, маркетинговую активности и финансовую составляющую, пишут "Известия"

Во 2-м квартале 2023 года он составил 69 баллов, тогда как в доковидном 2019 году показатель был на уровне 52. В пандемийном 2020 году он упал до 50 баллов, в 2021-м восстановился до 63 баллов, а в 2022-м, когда началась спецоперация и были введены санкции, незначительно снизился до 62.

В 2023 году лучше других показатель у малого бизнеса. Индекс его здоровья во II квартале оказался на шесть баллов выше, чем год назад (76 против 70). При этом средние компании чувствуют себя хуже, чем раньше (их показатель сократился с 55 до 52 баллов), подчеркивается в исследовании.

"У многих предпринимателей получилось преодолеть или минимизировать последствия проблем 2022 года: найти новые способы поставок или рынки сбыта, восстановить потребительский спрос, выбрать новые каналы продвижения. Отечественныйне только выздоравливает, но и демонстрирует развитие и даже рост", - отмечается в исследовании.

Наибольший прирост показала автомобильная отрасль (+22 балла) в связи с появлением на рынке большого количества новых брендов и развитием рынка машин с пробегом. Также в топ самых динамично развивающихся сфер вошли туристическая отрасль (+7 баллов) благодаря развитию внутренних перемещений и транспорт (+10) за счет преодоления зависимости от западных поставщиков и создания новых логистических каналов.

Самое заметное падение у компаний, работающих в сфере фитнеса и здоровья (-24 балла), а также в медицине (-12 баллов). Это связано с сокращением потребительских трат россиян на эти цели, пояснили эксперты. В топ-3 просевших отраслей также вошел мебельный бизнес (его индекс здоровья снизился на 16 баллов). Эта сфера всё еще не может оправиться от санкционных потерь в виде разрывов цепочек поставок, прекращения иностранных партнерств и резкого подорожания материалов, отметили аналитики.