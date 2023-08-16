В РФ вернулись к обсуждению дистанционной торговли алкоголем

16 августа. FINMARKET.RU - Парламентарии готовят к внесению в Госдуму в осеннюю сессию обновленный законопроект, который должен разрешить онлайн-торговлю алкоголем на маркетплейсах. Об этом рассказал "Ведомостям" источник, близкий к администрации президента (АП), и подтвердил собеседник в отраслевой ассоциации.

Минфин концептуально поддерживает инициативу при условии "обеспечения достаточного контроля за осуществлением такой деятельности, минимизации риска продажи такой продукции, а также соблюдения запретов и ограничений, установленных для розничной продажи алкогольной продукции", указано в заключении министерства в ответ на письмо ГПУ. Законопроект главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса, таким образом, "может быть поддержан при условии существенной доработки", отмечается в ответе министерства. Свои заключения на инициативу также представили Минпромторг, Роскомнадзор и Росалкогольрегулирования (РАР). Все они "концептуально поддерживают" законопроект, но со своими замечаниями в части маркировки алкогольной продукции, блокировки сайтов-нарушителей и др.

Направление заключения изданию подтвердил и представитель РАР. Он подчеркнул, что в заключении говорится о необходимости его существенной доработки. "В частности, это касается закрепления на федеральном уровне механизма ведения реестра владельцев сайтов [продающих спиртное], а также определения механизма контроля за оборотом в системе ЕГАИС", - добавил он.

"Вопросы дистанционной продажи алкоголя находятся в ведении РАР", - заявил "Ведомостям" представитель Роскомнадзора. Он подчеркнул, что служба готова приступить "к исполнению закона в рамках своих полномочий после принятия соответствующих изменений" в порядке дистанционной торговли спиртным.

При этом Минфин приводит ряд предложений, которые хотел бы включить в законопроект. Одно из них заключается в необходимости предусмотреть ответственность за несоблюдение запретов и ограничений в области розничной продажи алкоголя. Ее, по мнению ведомства, должен нести именно продавец, реализующий алкогольную продукцию дистанционным способом, "вне зависимости от того, кто будет осуществлять доставку".