Предложение вторичного жилья за месяц упало на 10%

15 августа. FINMARKET.RU - За последний месяц предложение вторичного жилья в Москве и Московской области сократилось на 10%, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области - на 8%, в городах с населением более 500 тыс. жителей - на 9%. Об этом "Известиям" сообщил руководитель "Циан.Аналитики" Алексей Попов.

По информации директора по продажам федеральной компании "Этажи" Сергея Зайцева, объемвторичных квартир по России за месяц уменьшился на 5%. Одна из основных причин - переориентация покупателей на вторичный рынок, отметил он.

Как отметил Попов, сокращение предложения на вторичном рынке жилья также объясняется сезонностью: часть собственников квартир из-за отпусков приостанавливают продажу. При этом спрос в июне и июле остается высоким.

По мнению некоторых экспертов, в краткосрочной перспективе цены на вторичном рынке продолжат увеличиваться. Ситуация может кардинально измениться при резком повышении ключевой ставки, когда ипотека на вторичном рынке станет менее доступной.