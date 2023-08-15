Как предотвратят мошенничество со льготными авиабилетами

15 августа. FINMARKET.RU - ФГБУ "Ситуационно-информационный центр Минтранса РФ" (СИЦ) заказало разработку системы "Портал субсидированных перевозок" (ПСП) у ФГУП "Защитаинфотранс" (также контролируется Минтрансом) за 135,5 млн руб., следует из результатов конкурса на портале госзакупок. Сервис должен быть разработан к концу 2023 г., пишут "Ведомости"

Представитель СИЦ уточнил, что новый портал не предназначен непосредственно для продажи авиабилетов. По итогам разработки будет создан новый цифровой сервис подтверждения права пассажира на приобретение субсидированного авиабилета, говорит собеседник. Также портал будет автоматически контролировать расходование пассажиром квоты на приобретение таких билетов по постановлению правительства № 215, отметил представитель СИЦ.

Постановление № 215 от 2018 г. регламентирует субсидирование авиаперевозок из центральной части России на Дальний Восток, в Калининград и Крым для льготных категорий граждан: жителей Дальнего Востока, граждан моложе 23 лет и старше 55 (для женщин) и 60 (для мужчин) лет, некоторых категорий инвалидов и членов многодетных семей. Льготники имеют право летать по таким билетам не более четырех раз в год.

Такиепредоставляются на рейсы авиакомпаний, отобранных на определенные маршруты, которые публикуются Росавиацией.

Перевозчики смогут направлять запрос через ПСП и получать с помощью системы межведомственного электронного взаимодействия цифровое подтверждение (или отклонение) права пассажира на покупку льготного билета. Собеседник, близкий к разработке ПСП, отметил, что система позволит авиакомпаниям в автоматическом режиме обмениваться информацией о количестве авиабилетов, приобретенных ранее конкретным пассажиром по данной программе субсидирования. Таким образом, превышение лимитов купленных билетов будет исключено, пояснил он.