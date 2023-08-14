Медиарейтинг банков за июль 2023 года

В июле 2023 года ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои позиции в ТОПе рейтинга медиаприсутствия СКАНа. Третье место занял Россельхозбанк, в пятерку лидеров также вошли "Тинькофф Банк", ФК "Открытие" и Альфа-Банк.
Сбербанк традиционно сохранил первое место c результатом 47 606 упоминаний (57 786 в июне). Вторую позицию занял ВТБ - 24 638 упоминаний (25 691 в июне), за ним следует Россельхозбанк - 15 465 упоминаний (11 654 месяцем ранее).
Показатель Индекса заметности Сбербанка снизился на 30% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ потерял 9%, заметность Россельхозбанка выросла на 34% по сравнению с маем.
В рейтинге охвата Сбербанк занял первую строку рейтинга с результатом 261,1 млн (-24%, 342,1 млн в июне). На втором месте - ВТБ с результатом 253 млн, показатель охватов снизился на 12% (286,9 млн в июне). Третью строчку занял Россельхозбанк, по сравнению с предыдущим периодом его показатели выросли почти на 33% - до 180 млн (135,4 млн в июне).
Ключевым событием в медиаполе Сбербанка в июле стало выступление главы банка Германа Грефа на Финансовом конгрессе Банка России. Он заявил, что России стоит гордиться своим банковским сектором: клиенты высоко оценивают его работу, а сама отрасль выдержала "прямую наводку" западных санкций. По его словам, многие из уехавших из страны граждан жалуются на "пещерный" банкинг за рубежом.
Глава Сбербанка также призвал Центробанк к скорейшему смягчению политики по отношению к криптовалютному рынку. По мнению Г.Грефа, нужно разрешить банковскому сектору инвестировать в основные цифровые активы. "Центральный банк может нам не мешать [торговать криптовалютами], и это будет самый главный его вклад. Все остальное сделаем мы, поскольку мы клиентоориентированы", - заключил он.
Доля процессов, в которых используется искусственный интеллект, за прошлый год выросла в Сбербанке на 10% и составляет 75%, об этом журналистам заявил первый зампред банка Александр Ведяхин. "На каждый рубль, вложенный в искусственный интеллект, мы получаем 6,7 рубля прибыли. Я думаю, до конца 2023 года мы будем получать на каждый рубль 8 рублей прибыли", - добавил он.
Главным медиасобытием в информационном поле ВТБ стала встреча главы банка с Владимиром Путиным. Президент заметил, что несмотря на санкционное давление, ВТБ, как одному из основных банков России, удалось справиться со всеми проблемами. Это подтвердил и Андрей Костин: по его данным, с IV квартала 2022 года банк работает с прибылью. На фоне внешних ограничений изменилась и структура портфеля банка. В частности, ВТБ перестал кредитовать клиентов в валютах западных стран. Вместе с тем растет доля займов в собственной нацвалюте.
В июле ВТБ зафиксировал новую схему мошенничества через Телеграм. Под разными предлогами злоумышленники взламывают аккаунт в мессенджере и просят знакомых и близких пользователя перевести средства на свой счет в стороннем банке, используя при этом поддельный дизайн карты крупных кредитных организаций.
Также мошенники начали предлагать россиянам деньги за просмотры интернет-рекламы. За обзор товаров в интернет-магазинах обещают платить до 360 тысяч рублей в месяц. На самом деле, предупреждают в ВТБ, такое сотрудничество может привести к потере денежных средств. В банке отмечают, что мошенническая схема построена по принципу пирамиды: нового сотрудника просят внести на указанный счет небольшую сумму денег, которая будет увеличиваться от числа просмотров товаров в интернет-магазинах.
Выступая на Финансовом конгрессе Банка России глава ВТБ Андрей Костин рассказал о создании финансовой системы "Глобального юга". Программа включает четыре ключевых элемента и призвана обеспечить эффективное, независимое от западных институтов торгово-финансовое взаимодействие стран.
В информационном поле Россельхозбанка наибольший резонанс имели новости, связанные с событиями вокруг "зерновой сделки". Так, в начале месяца источник в банковской сфере Турции рассказал о возможных планах властей Евросоюза переподключить банк к системе SWIFT, но только для выполнения платежей в рамках сделки. Собеседник также отметил, что РСХБ "имеет возможность использовать JP Morgan для проведения операций в долларах США".
В июле Россельхозбанк отчитался о работе маркетплейса "Свое Фермерство": за 2022 год число поставщиков сельскохозяйственных животных выросло более чем в 10 раз и достигло показателя в 800 организаций по всей России. Наибольшее количество предложений по продаже сельхозживотных приходится на Южный федеральный округ - более 35%, на Центральный федеральный округ - 20%, Сибирский федеральный округ - более 10%.
С июля клиенты Россельхозбанка за покупки в продуктовых магазинах, супермаркетах, булочных, а также магазинах фермерских товаров начали получать дополнительный кешбэк в виде "Вкусных баллов". Для этого РСХБ запустил новый продукт - "Аппетитная карта". Это дебетовая карта с бесплатным обслуживанием приносит повышенный кешбэк, а также позволяет частично или полностью компенсировать "Вкусными баллами" затраты на продукты питания за предыдущий месяц.
|
|Название
|Упоминания в СМИ, июль 2023
|Упоминания в СМИ, июнь 2023
|Изменение, %
|1
|Сбербанк
|47 606
|57 786
|-17,6
|2
|ВТБ
|24 638
|25 691
|-4,1
|3
|Россельхозбанк
|15 465
|11 654
|32,7
|4
|Тинькофф Банк
|10 548
|7 965
|32,4
|5
|ФК Открытие
|10 346
|9 128
|13,3
|6
|Газпромбанк
|6 576
|7 383
|-10,9
|7
|Промсвязьбанк
|6 412
|8 165
|-21,5
|8
|Альфа-банк
|5 894
|5 611
|5,0
|9
|Совкомбанк
|3 710
|3 179
|16,7
|10
|МТС Банк
|2 852
|1 940
|47,0
|11
|Росгосстрахбанк
|2 818
|2 224
|26,7
|12
|Росбанк
|2 633
|2 764
|-4,7
|13
|Банк УРАЛСИБ
|2 591
|2 183
|18,7
|14
|Банк ДОМ.РФ
|2 272
|2 618
|-28,0
|15
|Райффайзенбанк
|2 177
|2 387
|-8,8
|16
|Почта банк
|2 162
|1 798
|20,2
|17
|Банк Синара
|1 997
|1 648
|21,2
|18
|Московский Кредитный Банк
|1 866
|1 500
|24,4
|19
|Банк Санкт-Петербург
|1 662
|1 827
|-9,0
|20
|"Локо-Банк"
|1 439
|499
|188,4
|21
|Банк ЗЕНИТ
|1 338
|948
|41,1
|22
|РНКБ Банк
|1 255
|1 672
|-24,9
|23
|УБРиР
|1 145
|418
|76,3
|24
|Банк Русский Стандарт
|1 077
|594
|81,3
|25
|Банк ТРАСТ
|1 020
|837
|21,9
|26
|ПСКБ
|1 014
|40
|2435,0
|27
|Новикомбанк
|991
|1 257
|-21,2
|28
|Примсоцбанк
|978
|908
|7,7
|29
|Дальневосточный банк
|839
|1 014
|-17,3
|30
|Юнистрим
|838
|13
|6346,2
|31
|Росэксимбанк
|814
|329
|147,4
|32
|ЮниКредит Банк
|783
|761
|2,9
|33
|ББР Банк
|744
|753
|-1,2
|34
|Банк "Точка"
|725
|282
|157,1
|35
|Ренессанс Кредит
|695
|1 104
|-37,0
|36
|ОТП Банк
|694
|499
|39,1
|37
|Абсолют Банк
|673
|493
|36,5
|38
|МСП Банк
|531
|827
|-35,8
|39
|ХКФ Банк
|506
|747
|-32,3
|40
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|482
|383
|25,8
|41
|Ак Барс Банк
|477
|614
|-22,3
|42
|Экспобанк
|473
|400
|18,3
|43
|Банк Левобережный
|465
|486
|-4,3
|44
|КБ "Центр-инвест"
|458
|734
|-37,6
|45
|Алмазэргиэнбанк
|433
|670
|-35,4
|46
|БКС Банк
|408
|140
|191,4
|47
|АКБ "Металлинвестбанк
|397
|300
|32,3
|48
|ВБРР
|371
|329
|12,8
|49
|АБ "Россия"
|327
|1 443
|-77,3
|50
|Транскапиталбанк
|316
|325
|-2,8
|
|Название
|Индекс заметности, июль 2023
|Индекс заметности, июнь 2023
|Изменение, %
|1
|Сбербанк
|7 574 352
|10 885 738
|-30,4
|2
|ВТБ
|3 534 320
|3 884 469
|-9,0
|3
|Россельхозбанк
|2 168 574
|1 617 925
|34,0
|4
|Тинькофф Банк
|1 721 711
|1 106 791
|55,6
|5
|ФК Открытие
|1 100 103
|1 194 906
|-7,9
|6
|Промсвязьбанк
|1 016 542
|1 978 180
|-48,6
|7
|Альфа-Банк
|882 463
|768 512
|14,8
|8
|Газпромбанк
|646 038
|961 020
|-32,8
|9
|Банк УРАЛСИБ
|531 813
|425 935
|24,9
|10
|Совкомбанк
|455 442
|401 755
|13,4
|11
|Росгосстрах Банк
|408 514
|351 237
|16,2
|12
|Банк ДОМ.РФ
|395 812
|549 486
|-28,0
|13
|Райффайзенбанк
|336 281
|422 595
|-20,4
|14
|Банк Синара
|330 061
|314 380
|5,0
|15
|Банк ТРАСТ
|315 874
|334 976
|-5,7
|16
|Росбанк
|306 180
|374 263
|-18,2
|17
|Юнистрим
|259 492
|3 077
|8333,3
|18
|Банк "Точка"
|248 436
|75 823
|227,7
|19
|"Локо-Банк"
|245 068
|80 196
|205,6
|20
|Новикомбанк
|215 056
|91 328
|135,5
|21
|МТС Банк
|214 511
|134 685
|59,3
|22
|Банк Санкт-Петербург
|204 793
|260 394
|-21,4
|23
|РНКБ Банк
|194 207
|350 497
|-44,6
|24
|Почта банк
|167 714
|244 145
|-31,3
|25
|Московский Кредитный Банк
|144 987
|173 825
|-16,6
|26
|Банк Русский Стандарт
|133 701
|76 591
|74,6
|27
|ПСКБ
|130 760
|2 158
|5959,3
|28
|УБРиР
|129 388
|76 131
|70,0
|29
|КБ "Центр-инвест"
|101 235
|171 827
|-41,1
|30
|МСП Банк
|99 717
|181 762
|-45,1
|31
|Банк ЗЕНИТ
|96 620
|52 914
|82,6
|32
|Банк Союз
|69 329
|2 420
|2764,8
|33
|Банк БКФ
|68 497
|79 251
|-13,6
|34
|НБД-Банк
|67 200
|63 956
|5,1
|35
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|64 025
|34 111
|87,7
|36
|ЮниКредит Банк
|54 134
|64 580
|-16,2
|37
|Экспобанк
|53 057
|51 554
|2,9
|38
|Абсолют Банк
|51 998
|66 389
|-21,7
|39
|Ак Барс Банк
|51 842
|80 332
|-35,5
|40
|ОТП Банк
|47 225
|33 851
|39,5
|41
|Росэксимбанк
|42 530
|44 347
|-4,1
|42
|РН Банк
|35 225
|97 992
|-64,1
|43
|ХКФ Банк
|32 877
|149 878
|-78,1
|44
|АБ "Россия"
|32 781
|261 866
|-87,5
|45
|Примсоцбанк
|28 088
|27 584
|1,8
|46
|Ренессанс Кредит
|27 937
|57 748
|-51,6
|47
|Deutsche Bank
|26 808
|5 844
|358,7
|48
|Кредит Европа Банк
|25 367
|36 913
|-31,3
|49
|Алмазэргиэнбанк
|25 079
|29 224
|-14,2
|50
|СМП Банк
|24 490
|23 083
|6,1
|
|Название
|Охват аудитории, июль 2023
|Охват аудитории, июнь 2023
|Изменение, %
|1
|Сбербанк
|261 139 894
|342 143 582
|-23,7
|2
|ВТБ
|253 010 208
|286 974 261
|-11,8
|3
|Россельхозбанк
|180 068 817
|135 444 005
|32,9
|4
|Альфа-банк
|155 153 634
|94 538 923
|64,1
|5
|ФК Открытие
|141 041 874
|73 292 050
|92,4
|6
|Тинькофф Банк
|131 754 472
|141 596 679
|-7,0
|7
|Росбанк
|116 731 338
|60 919 495
|91,6
|8
|Газпромбанк
|115 563 008
|113 514 766
|1,8
|9
|Промсвязьбанк
|99 447 313
|128 365 403
|-22,5
|10
|Райффайзенбанк
|71 979 348
|71 686 152
|0,4
|11
|Совкомбанк
|69 126 707
|55 042 845
|25,6
|12
|ЮниКредит Банк
|68 543 445
|51 313 741
|33,6
|13
|Почта банк
|63 195 749
|52 940 988
|19,4
|14
|Московский Кредитный Банк
|56 202 095
|45 157 421
|24,5
|15
|Банк УРАЛСИБ
|55 453 498
|35 085 151
|58,1
|16
|Банк ТРАСТ
|54 098 583
|25 070 461
|115,8
|17
|Банк Русский Стандарт
|49 688 427
|23 998 270
|107,1
|18
|"Локо Банк"
|48 951 012
|21 213 442
|130,8
|19
|РНКБ Банк
|48 541 778
|39 425 548
|23,1
|20
|МТС Банк
|44 550 622
|50 845 582
|-12,4
|21
|Банк "Точка"
|39 942 836
|31 916 046
|25,1
|22
|Юнистрим
|39 453 092
|18 670
|211218,1
|23
|ПСКБ
|39 434 257
|1 872 942
|2005,5
|24
|Банк ДОМ.РФ
|38 524 830
|40 658 127
|-5,2
|25
|Росгосстрахбанк
|37 760 599
|25 743 372
|46,7
|26
|ОТП Банк
|36 457 693
|8 121 656
|348,9
|27
|Банк Санкт-Петербург
|32 120 887
|50 065 905
|-35,8
|28
|Банк Синара
|30 912 023
|29 010 002
|6,6
|29
|Bank of China
|29 821 053
|52 012 471
|-42,7
|30
|Банк БКФ
|29 318 471
|20 631 068
|42,1
|31
|Банк ЗЕНИТ
|29 144 930
|22 308 804
|30,6
|32
|МСП Банк
|28 233 085
|29 288 244
|-3,6
|33
|Абсолют Банк
|23 978 703
|17 424 781
|37,6
|34
|УБРиР
|23 606 692
|13 160 891
|79,4
|35
|Транскапиталбанк
|22 238 992
|13 130 791
|69,4
|36
|Новикомбанк
|22 011 788
|24 685 609
|-10,8
|37
|Чайна Констракшн
|21 326 045
|1 160 960
|1736,9
|38
|Цифра Банк
|19 956 215
|7 328 999
|172,3
|39
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|19 816 505
|10 822 311
|83,1
|40
|ВБРР
|18 374 449
|13 093 379
|40,3
|41
|Киви Банк
|17 796 138
|68 562
|25856,3
|42
|ХКФ Банк
|17 316 381
|33 862 578
|-48,9
|43
|Ренессанс Кредит
|16 956 273
|19 722 936
|-14,0
|44
|Примсоцбанк
|15 659 875
|7 165 755
|118,5
|45
|АКБ "Металлинвестбанк"
|15 280 114
|6 852 918
|123,0
|46
|Банк Союз
|15 252 456
|6 356 470
|140,0
|47
|Экспобанк
|15 092 008
|24 027 712
|-37,2
|48
|Банк Интеза
|12 818 057
|2 463 103
|420,4
|49
|Ситибанк
|12 649 626
|17 381 376
|-27,2
|50
|БКС Банк
|12 006 906
|13 671 761
|-12,2
Главные темы публикаций:
- 1. Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку сразу на 100 б.п. - до 8,5%
- 2. США и Канада ввели санкции против ряда российских банков, включая "Тинькофф Банк", "Солидарность", "Юнистрим", ПСКБ и др.
- 3. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля и создании соответствующей электронной платформы
- 4. Президент РФ Владимир Путин встретился с президентом - председателем правления Банка ВТБ Андреем Костиным
- 5. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала динамику курса рубля: плавающий курс является благом для экономики, а попытки повлиять на него несут риски девальвации
- 6. Источники в Евросоюзе утверждают, что сообщество рассматривает возможность подключения дочерней компании Россельхозбанка к платежной системе SWIFT
- 7. Киви банк временно ограничил вывод средств физлицами с электронных кошельков на банковские счета и снятие наличных из-за предписания ЦБ
- 8. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею внедрения арктической ипотеки для молодых семей под 2%, с действием такой программы до 2030 года
- 9. Россияне смогут отправлять переводы самому себе в другие банки без комиссий на сумму до 30 млн рублей в месяц
- 10. Банкроты-ипотечники смогут сохранить единственное жилье. Такой законопроект поддержал кабмин, следует из проекта официального отзыва правительства
.
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