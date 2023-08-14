Медиарейтинг банков за июль 2023 года

В июле 2023 года ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои позиции в ТОПе рейтинга медиаприсутствия СКАНа. Третье место занял Россельхозбанк, в пятерку лидеров также вошли "Тинькофф Банк", ФК "Открытие" и Альфа-Банк.

Сбербанк традиционно сохранил первое место c результатом 47 606 упоминаний (57 786 в июне). Вторую позицию занял ВТБ - 24 638 упоминаний (25 691 в июне), за ним следует Россельхозбанк - 15 465 упоминаний (11 654 месяцем ранее).

Показатель Индекса заметности Сбербанка снизился на 30% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ потерял 9%, заметность Россельхозбанка выросла на 34% по сравнению с маем.

В рейтинге охвата Сбербанк занял первую строку рейтинга с результатом 261,1 млн (-24%, 342,1 млн в июне). На втором месте - ВТБ с результатом 253 млн, показатель охватов снизился на 12% (286,9 млн в июне). Третью строчку занял Россельхозбанк, по сравнению с предыдущим периодом его показатели выросли почти на 33% - до 180 млн (135,4 млн в июне).

Ключевым событием в медиаполе Сбербанка в июле стало выступление главы банка Германа Грефа на Финансовом конгрессе Банка России. Он заявил, что России стоит гордиться своим банковским сектором: клиенты высоко оценивают его работу, а сама отрасль выдержала "прямую наводку" западных санкций. По его словам, многие из уехавших из страны граждан жалуются на "пещерный" банкинг за рубежом. Глава Сбербанка также призвал Центробанк к скорейшему смягчению политики по отношению к криптовалютному рынку. По мнению Г.Грефа, нужно разрешить банковскому сектору инвестировать в основные цифровые активы. "Центральный банк может нам не мешать [торговать криптовалютами], и это будет самый главный его вклад. Все остальное сделаем мы, поскольку мы клиентоориентированы", - заключил он.

Доля процессов, в которых используется искусственный интеллект, за прошлый год выросла в Сбербанке на 10% и составляет 75%, об этом журналистам заявил первый зампред банка Александр Ведяхин. "На каждый рубль, вложенный в искусственный интеллект, мы получаем 6,7 рубля прибыли. Я думаю, до конца 2023 года мы будем получать на каждый рубль 8 рублей прибыли", - добавил он.

Главным медиасобытием в информационном поле ВТБ стала встреча главы банка с Владимиром Путиным. Президент заметил, что несмотря на санкционное давление, ВТБ, как одному из основных банков России, удалось справиться со всеми проблемами. Это подтвердил и Андрей Костин: по его данным, с IV квартала 2022 года банк работает с прибылью. На фоне внешних ограничений изменилась и структура портфеля банка. В частности, ВТБ перестал кредитовать клиентов в валютах западных стран. Вместе с тем растет доля займов в собственной нацвалюте.

В июле ВТБ зафиксировал новую схему мошенничества через Телеграм. Под разными предлогами злоумышленники взламывают аккаунт в мессенджере и просят знакомых и близких пользователя перевести средства на свой счет в стороннем банке, используя при этом поддельный дизайн карты крупных кредитных организаций.

Также мошенники начали предлагать россиянам деньги за просмотры интернет-рекламы. За обзор товаров в интернет-магазинах обещают платить до 360 тысяч рублей в месяц. На самом деле, предупреждают в ВТБ, такое сотрудничество может привести к потере денежных средств. В банке отмечают, что мошенническая схема построена по принципу пирамиды: нового сотрудника просят внести на указанный счет небольшую сумму денег, которая будет увеличиваться от числа просмотров товаров в интернет-магазинах.

Выступая на Финансовом конгрессе Банка России глава ВТБ Андрей Костин рассказал о создании финансовой системы "Глобального юга". Программа включает четыре ключевых элемента и призвана обеспечить эффективное, независимое от западных институтов торгово-финансовое взаимодействие стран.

В информационном поле Россельхозбанка наибольший резонанс имели новости, связанные с событиями вокруг "зерновой сделки". Так, в начале месяца источник в банковской сфере Турции рассказал о возможных планах властей Евросоюза переподключить банк к системе SWIFT, но только для выполнения платежей в рамках сделки. Собеседник также отметил, что РСХБ "имеет возможность использовать JP Morgan для проведения операций в долларах США".

В июле Россельхозбанк отчитался о работе маркетплейса "Свое Фермерство": за 2022 год число поставщиков сельскохозяйственных животных выросло более чем в 10 раз и достигло показателя в 800 организаций по всей России. Наибольшее количество предложений по продаже сельхозживотных приходится на Южный федеральный округ - более 35%, на Центральный федеральный округ - 20%, Сибирский федеральный округ - более 10%.

С июля клиенты Россельхозбанка за покупки в продуктовых магазинах, супермаркетах, булочных, а также магазинах фермерских товаров начали получать дополнительный кешбэк в виде "Вкусных баллов". Для этого РСХБ запустил новый продукт - "Аппетитная карта". Это дебетовая карта с бесплатным обслуживанием приносит повышенный кешбэк, а также позволяет частично или полностью компенсировать "Вкусными баллами" затраты на продукты питания за предыдущий месяц.

Название Упоминания в СМИ, июль 2023 Упоминания в СМИ, июнь 2023 Изменение, % 1 Сбербанк 47 606 57 786 -17,6 2 ВТБ 24 638 25 691 -4,1 3 Россельхозбанк 15 465 11 654 32,7 4 Тинькофф Банк 10 548 7 965 32,4 5 ФК Открытие 10 346 9 128 13,3 6 Газпромбанк 6 576 7 383 -10,9 7 Промсвязьбанк 6 412 8 165 -21,5 8 Альфа-банк 5 894 5 611 5,0 9 Совкомбанк 3 710 3 179 16,7 10 МТС Банк 2 852 1 940 47,0 11 Росгосстрахбанк 2 818 2 224 26,7 12 Росбанк 2 633 2 764 -4,7 13 Банк УРАЛСИБ 2 591 2 183 18,7 14 Банк ДОМ.РФ 2 272 2 618 -28,0 15 Райффайзенбанк 2 177 2 387 -8,8 16 Почта банк 2 162 1 798 20,2 17 Банк Синара 1 997 1 648 21,2 18 Московский Кредитный Банк 1 866 1 500 24,4 19 Банк Санкт-Петербург 1 662 1 827 -9,0 20 "Локо-Банк" 1 439 499 188,4 21 Банк ЗЕНИТ 1 338 948 41,1 22 РНКБ Банк 1 255 1 672 -24,9 23 УБРиР 1 145 418 76,3 24 Банк Русский Стандарт 1 077 594 81,3 25 Банк ТРАСТ 1 020 837 21,9 26 ПСКБ 1 014 40 2435,0 27 Новикомбанк 991 1 257 -21,2 28 Примсоцбанк 978 908 7,7 29 Дальневосточный банк 839 1 014 -17,3 30 Юнистрим 838 13 6346,2 31 Росэксимбанк 814 329 147,4 32 ЮниКредит Банк 783 761 2,9 33 ББР Банк 744 753 -1,2 34 Банк "Точка" 725 282 157,1 35 Ренессанс Кредит 695 1 104 -37,0 36 ОТП Банк 694 499 39,1 37 Абсолют Банк 673 493 36,5 38 МСП Банк 531 827 -35,8 39 ХКФ Банк 506 747 -32,3 40 Азиатско-Тихоокеанский Банк 482 383 25,8 41 Ак Барс Банк 477 614 -22,3 42 Экспобанк 473 400 18,3 43 Банк Левобережный 465 486 -4,3 44 КБ "Центр-инвест" 458 734 -37,6 45 Алмазэргиэнбанк 433 670 -35,4 46 БКС Банк 408 140 191,4 47 АКБ "Металлинвестбанк 397 300 32,3 48 ВБРР 371 329 12,8 49 АБ "Россия" 327 1 443 -77,3 50 Транскапиталбанк 316 325 -2,8

Название Индекс заметности, июль 2023 Индекс заметности, июнь 2023 Изменение, % 1 Сбербанк 7 574 352 10 885 738 -30,4 2 ВТБ 3 534 320 3 884 469 -9,0 3 Россельхозбанк 2 168 574 1 617 925 34,0 4 Тинькофф Банк 1 721 711 1 106 791 55,6 5 ФК Открытие 1 100 103 1 194 906 -7,9 6 Промсвязьбанк 1 016 542 1 978 180 -48,6 7 Альфа-Банк 882 463 768 512 14,8 8 Газпромбанк 646 038 961 020 -32,8 9 Банк УРАЛСИБ 531 813 425 935 24,9 10 Совкомбанк 455 442 401 755 13,4 11 Росгосстрах Банк 408 514 351 237 16,2 12 Банк ДОМ.РФ 395 812 549 486 -28,0 13 Райффайзенбанк 336 281 422 595 -20,4 14 Банк Синара 330 061 314 380 5,0 15 Банк ТРАСТ 315 874 334 976 -5,7 16 Росбанк 306 180 374 263 -18,2 17 Юнистрим 259 492 3 077 8333,3 18 Банк "Точка" 248 436 75 823 227,7 19 "Локо-Банк" 245 068 80 196 205,6 20 Новикомбанк 215 056 91 328 135,5 21 МТС Банк 214 511 134 685 59,3 22 Банк Санкт-Петербург 204 793 260 394 -21,4 23 РНКБ Банк 194 207 350 497 -44,6 24 Почта банк 167 714 244 145 -31,3 25 Московский Кредитный Банк 144 987 173 825 -16,6 26 Банк Русский Стандарт 133 701 76 591 74,6 27 ПСКБ 130 760 2 158 5959,3 28 УБРиР 129 388 76 131 70,0 29 КБ "Центр-инвест" 101 235 171 827 -41,1 30 МСП Банк 99 717 181 762 -45,1 31 Банк ЗЕНИТ 96 620 52 914 82,6 32 Банк Союз 69 329 2 420 2764,8 33 Банк БКФ 68 497 79 251 -13,6 34 НБД-Банк 67 200 63 956 5,1 35 Азиатско-Тихоокеанский Банк 64 025 34 111 87,7 36 ЮниКредит Банк 54 134 64 580 -16,2 37 Экспобанк 53 057 51 554 2,9 38 Абсолют Банк 51 998 66 389 -21,7 39 Ак Барс Банк 51 842 80 332 -35,5 40 ОТП Банк 47 225 33 851 39,5 41 Росэксимбанк 42 530 44 347 -4,1 42 РН Банк 35 225 97 992 -64,1 43 ХКФ Банк 32 877 149 878 -78,1 44 АБ "Россия" 32 781 261 866 -87,5 45 Примсоцбанк 28 088 27 584 1,8 46 Ренессанс Кредит 27 937 57 748 -51,6 47 Deutsche Bank 26 808 5 844 358,7 48 Кредит Европа Банк 25 367 36 913 -31,3 49 Алмазэргиэнбанк 25 079 29 224 -14,2 50 СМП Банк 24 490 23 083 6,1

Название Охват аудитории, июль 2023 Охват аудитории, июнь 2023 Изменение, % 1 Сбербанк 261 139 894 342 143 582 -23,7 2 ВТБ 253 010 208 286 974 261 -11,8 3 Россельхозбанк 180 068 817 135 444 005 32,9 4 Альфа-банк 155 153 634 94 538 923 64,1 5 ФК Открытие 141 041 874 73 292 050 92,4 6 Тинькофф Банк 131 754 472 141 596 679 -7,0 7 Росбанк 116 731 338 60 919 495 91,6 8 Газпромбанк 115 563 008 113 514 766 1,8 9 Промсвязьбанк 99 447 313 128 365 403 -22,5 10 Райффайзенбанк 71 979 348 71 686 152 0,4 11 Совкомбанк 69 126 707 55 042 845 25,6 12 ЮниКредит Банк 68 543 445 51 313 741 33,6 13 Почта банк 63 195 749 52 940 988 19,4 14 Московский Кредитный Банк 56 202 095 45 157 421 24,5 15 Банк УРАЛСИБ 55 453 498 35 085 151 58,1 16 Банк ТРАСТ 54 098 583 25 070 461 115,8 17 Банк Русский Стандарт 49 688 427 23 998 270 107,1 18 "Локо Банк" 48 951 012 21 213 442 130,8 19 РНКБ Банк 48 541 778 39 425 548 23,1 20 МТС Банк 44 550 622 50 845 582 -12,4 21 Банк "Точка" 39 942 836 31 916 046 25,1 22 Юнистрим 39 453 092 18 670 211218,1 23 ПСКБ 39 434 257 1 872 942 2005,5 24 Банк ДОМ.РФ 38 524 830 40 658 127 -5,2 25 Росгосстрахбанк 37 760 599 25 743 372 46,7 26 ОТП Банк 36 457 693 8 121 656 348,9 27 Банк Санкт-Петербург 32 120 887 50 065 905 -35,8 28 Банк Синара 30 912 023 29 010 002 6,6 29 Bank of China 29 821 053 52 012 471 -42,7 30 Банк БКФ 29 318 471 20 631 068 42,1 31 Банк ЗЕНИТ 29 144 930 22 308 804 30,6 32 МСП Банк 28 233 085 29 288 244 -3,6 33 Абсолют Банк 23 978 703 17 424 781 37,6 34 УБРиР 23 606 692 13 160 891 79,4 35 Транскапиталбанк 22 238 992 13 130 791 69,4 36 Новикомбанк 22 011 788 24 685 609 -10,8 37 Чайна Констракшн 21 326 045 1 160 960 1736,9 38 Цифра Банк 19 956 215 7 328 999 172,3 39 Азиатско-Тихоокеанский Банк 19 816 505 10 822 311 83,1 40 ВБРР 18 374 449 13 093 379 40,3 41 Киви Банк 17 796 138 68 562 25856,3 42 ХКФ Банк 17 316 381 33 862 578 -48,9 43 Ренессанс Кредит 16 956 273 19 722 936 -14,0 44 Примсоцбанк 15 659 875 7 165 755 118,5 45 АКБ "Металлинвестбанк" 15 280 114 6 852 918 123,0 46 Банк Союз 15 252 456 6 356 470 140,0 47 Экспобанк 15 092 008 24 027 712 -37,2 48 Банк Интеза 12 818 057 2 463 103 420,4 49 Ситибанк 12 649 626 17 381 376 -27,2 50 БКС Банк 12 006 906 13 671 761 -12,2

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