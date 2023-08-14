Россиян с доходом от 100 тыс. стало больше

14 августа. FINMARKET.RU - Доля россиян, которые имеют номинальные(зарплата, соцвыплаты, дивиденды, полученные проценты по депозитам) свыше 100 тыс. рублей в месяц, растет из года в год. Если в 2021 году таких было 8,4 млн, то в 2022-м - уже 10,9, подсчитала FinExpertiza на основе данных Росстата, пишут "Известия" . За этот период показатель увеличился на 30,6%. Таким образом, в прошлом году каждый тринадцатый россиянин получал более 100 тыс. в месяц.

Однако важно учитывать инфляцию, отмечают эксперты. С поправкой на рост потребительских цен доля населения, чьи доходы по покупательной способности соответствуют 100 тыс. рублей и более в ценах 2022 года, за последние годы менялась слабо, сказано в исследовании.

Так, в 2014 году на старте валютного кризиса доля россиян с заработком, превышающим сегодняшние 100 тыс. рублей (на тот момент эта сумма была эквивалентна примерно 60 тыс.), составляла более 8%. То есть была выше сегодняшних 7,4%, пояснили аналитики.

Поскольку россияне с доходами более 100 тыс. рублей - это преимущественно работающие квалифицированные специалисты, численность этой группы в 2022 году увеличилась особенно заметно по сравнению с другими группами по заработку. Такая динамика объясняется ростом зарплат, сказано в исследовании.

Так, если число россиян с доходами выше среднероссийских 45 тыс. рублей и до 60 тыс. выросло на 16,1% в прошлом году, то число "стотысячников" увеличилось более стремительно - на 30,6%, пояснили аналитики. Ранее сообщалось, что число россиян с доходами выше среднего выросло почти на 10 млн в 2022 году. Теперь больше 45 тыс. рублей в месяц зарабатывает 53 млн человек, или 36% населения.

Тенденция объясняется дефицитом кадров и борьбой за квалифицированный персонал через повышение зарплат, а также - высокими выплатами военным. При этом инфляция "съедает" часть денежной прибавки.