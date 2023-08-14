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14 августа 2023 года 10:12
ФАС заинтересовалась скачком цен на мясо кур
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Дмитрий Феоктистов/ТАСС
14 августа. FINMARKET.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заинтересовалась скачком цен на курицу. Из-за высокого спроса, роста себестоимости производства, прекращения поставок из Белоруссии в рознице они выросли на 12,6% с начала года. Эксперты предупреждают, что административное давление на цены - не лучший вариант решения проблемы, и предлагают взамен ограничение экспорта и господдержку птицеводческих предприятий. Рост цен на курицу обсуждался на последнем совещании в Минсельхозе, подтвердили "Российской газете" участники рынка. На нем начальник управления контроля агропромышленного комплекса ФАС Анна Мирочиненко рассказала, что служба направила трем крупнейшим производителям мяса птицы и свинины запрос о себестоимости, оптовых ценах на продукцию и обоснованность их повышения. Ответы будут проанализированы и затем служба вынесет вердикт - есть ли для подорожания объективные причины и нужны ли меры антимонопольного реагирования. Мясопереработчики уже несколько месяцев жалуются на рост оптовых цен и даже дефицит курицы. Хотя производство птицы растет (в первом полугодии 2023 года на 1,1%), но спрос на курицу вырос сильнее. В розничных магазинах курица тоже дорожает: по данным Росстата, и динамика роста ускоряется. С начала года цены на мясо кур выросли на 12,6% - до 200,17 руб. за кг к 7 августа. Это исторический рекорд. За последний год курица подорожала на 40%. За ней дорожают свинина и индейка. Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев успокаивает: рост цен на мясо обусловлен сезонностью, уже в конце августа ожидается их снижение. По информации ведомства, потребности в мясе закрываются на 100%, поэтому ни о каком дефиците не может идти речи. А в первом полугодии скота и птицы на убой произведено еще на 2,6% больше, чем год назад.
Опубликовано Финмаркет
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Олег 14.08.2023
Привлекать тех кто не видит к уголовной ответствености за издевательство
Олег 14.08.2023
Административное давление лучший сплсоб в данной ситуации для снижения цен
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