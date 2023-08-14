"Аэрофлот" готовит твердые контракты на поставку 52 российских самолетов

В сентябре 2023 г. "Аэрофлот" планирует заключить с лизинговой компанией "Авиакапитал сервис" (принадлежит "Ростеху") твердыена поставку 34 импортозамещенных ближнемагистральных самолетов SJ100 и 18 среднемагистральных МС-21. Об этом в интервью "Ведомостям" рассказал гендиректор авиакомпании Сергей Александровский. Сумму твердых контрактов он не назвал. По его словам, всеSJ100 пополнят парк входящей в группу "Аэрофлот" авиакомпании "Россия", первые два воздушных судна поступят до конца года. МС-21 предназначается и для "России", и для самого "Аэрофлота", уточнил Александровский. Первые самолеты ожидаются в конце 2024 г. Возможность заключения твердых контрактов на поставку самолетов Ту-214, по его словам, пока прорабатывается.

В сентябре 2022 г. "Аэрофлот" на Восточном экономическом форуме подписал с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК, входит в "Ростех") соглашение о поставке 339 самолетов российского производства. Твердые контракты планировалось подписать до конца года, но тогда они подписаны не были. Авиакомпания получит 210 самолетов МС-21, 89 самолетов SJ100 и 40 Ту-214, уточняла пресс-служба "Аэрофлота". Срок поставок - 2023-2030 гг. Вице-премьер Денис Мантуров отмечал тогда, что стоимость соглашения превышает 1 трлн руб.

Основной пул запчастей для SJ100, по словам Александровского, сформирует компания "Яковлев" (бывший "Иркут", входит в Объединенную авиастроительную корпорацию "Ростеха"). Часть комплектующих, в том числе колеса и тормоза, авиакомпания приобретет на собственный склад.

Для преодоления импортозависимости в России сейчас разрабатывается почти импортозамещенная версия самолета Sukhoi Superjet 100, получившая название SJ100. По словам Александровского, новый "Суперджет", который получит группа "Аэрофлот", по сути, на 90% новый самолет.