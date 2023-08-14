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14 августа 2023 года 08:51
Критерии для участия бизнеса в налоговом мониторинге могут расширить
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Сергей Фадеичев/ТАСС
14 августа. FINMARKET.RU - Минфин опубликовал проект изменений в Налоговый кодекс, предусматривающий, в частности, расширение механизма налогового мониторинга, пишет "Коммерсант". Он введен в 2016 году и предполагает добровольное открытие налоговикам в онлайн-режиме бухгалтерского и налогового учета компаний в обмен на освобождение от налоговых проверок. При выявлении рисков компании в мониторинге могут избежать штрафа, устранив нарушения. Изначально механизм был доступен для крупных компаний — с оборотом и активами от 3 млрд руб. и суммой уплаченных за предыдущий год налогов от 300 млн руб. Сейчас соглашения с ФНС могут заключать компании с оборотом и активами от 1 млрд руб. и уплаченными налогами на 100 млн руб. (для участников соглашений о защите и поощрении капиталовложений пороги отменены, и мониторинг для них обязателен). По данным ФНС, сейчас к системе подключены 445 компаний из 18 отраслей. Список тех, для кого соблюдение этих критериев необязательно, расширяется за счет государственных и муниципальных учреждений. Снижение порогов, сообщают в ФНС, позволит воспользоваться мониторингом и среднему бизнесу — с 2024 года ожидается рост числа участников еще на 150 компаний.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, мониторинг, налоги, список
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