Минпромторг не поддержал указание цен товаров за кг и литр

14 августа. FINMARKET.RU -сформировал негативную позицию относительно законопроекта о так называемой честной цене, речь идет о поправках в закон "О защите прав потребителей". Проект требует от торговли указывать стоимость продукции за округленную единицу веса или объема - 1 л или 1 кг. Проект должен защитить покупателей от производителей, которые уменьшают объем упаковки, не меняя при этом цену товара. Документ подготовил и в начале июня внес в Госдуму вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышев.

Благодаря манипуляциям с тарой производители сохраняют объем продаж и увеличивают прибыльность на единицу товара, тем самым вводя людей в заблуждение, говорится в пояснительной записке к проекту.

Однако Минпромторг раскритиковал депутатскую инициативу, следует из письма министерства в Государственно-правовое управление (ГПУ) президента, пишут "Известия" со ссылкой на документ. Фактически предлагаемое регулирование возлагает на розницу обязанность производить расчеты стоимости 1 кг или 1 л продукции, выкладка товаров и подготовка ценников подорожают, отмечают в ведомстве. Процесс должен быть автоматизирован, а значит, возникнут новые издержки - на модернизацию учетных систем, это также заложат в конечную стоимость товаров.

Плюс к этому в ассортименте магазинов есть продукция, цена которой за 1 кг или 1 л потребителю не нужна, напомнил Минпромторг. Речь, например, о кофе, чае, конфетах, жевательной резинке, чипсах и т.д. В итоге осложнится восприятие стоимости таких товаров, полагают в ведомстве. Это нужно учитывать, так как законопроект не делает исключений для отдельных категорий товаров.

Новая обязанность продавцов повлияет на бизнес-процессы и, как следствие, спровоцирует рост цен на потребительском рынке: компании "будут перекладывать возникшие издержки на потребителей", отмечается в документе министерства.

Проект следует доработать, считают в Роспотребнадзоре. А отраслевые эксперты добавляют, что ручной пересчет стоимости приведет не только к росту издержек, но и значительно увеличит риски ошибок в расчетах.