.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Генпрокуратура РФ предостерегает производителей и продавцов социально значимых товаров от манипуляций с ценами
Возможное участие ВТБ в финансировании ОСК может дать ощутимый и существенный эффект - глава корпорации
14 августа 2023 года 08:23
Минпромторг не поддержал указание цен товаров за кг и литр
|1
Александр Рюмин/ТАСС
14 августа. FINMARKET.RU - Минпромторг сформировал негативную позицию относительно законопроекта о так называемой честной цене, речь идет о поправках в закон "О защите прав потребителей". Проект требует от торговли указывать стоимость продукции за округленную единицу веса или объема - 1 л или 1 кг. Проект должен защитить покупателей от производителей, которые уменьшают объем упаковки, не меняя при этом цену товара. Документ подготовил и в начале июня внес в Госдуму вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышев. Благодаря манипуляциям с тарой производители сохраняют объем продаж и увеличивают прибыльность на единицу товара, тем самым вводя людей в заблуждение, говорится в пояснительной записке к проекту. Однако Минпромторг раскритиковал депутатскую инициативу, следует из письма министерства в Государственно-правовое управление (ГПУ) президента, пишут "Известия" со ссылкой на документ. Фактически предлагаемое регулирование возлагает на розницу обязанность производить расчеты стоимости 1 кг или 1 л продукции, выкладка товаров и подготовка ценников подорожают, отмечают в ведомстве. Процесс должен быть автоматизирован, а значит, возникнут новые издержки - на модернизацию учетных систем, это также заложат в конечную стоимость товаров. Плюс к этому в ассортименте магазинов есть продукция, цена которой за 1 кг или 1 л потребителю не нужна, напомнил Минпромторг. Речь, например, о кофе, чае, конфетах, жевательной резинке, чипсах и т.д. В итоге осложнится восприятие стоимости таких товаров, полагают в ведомстве. Это нужно учитывать, так как законопроект не делает исключений для отдельных категорий товаров. Новая обязанность продавцов повлияет на бизнес-процессы и, как следствие, спровоцирует рост цен на потребительском рынке: компании "будут перекладывать возникшие издержки на потребителей", отмечается в документе министерства. Проект следует доработать, считают в Роспотребнадзоре. А отраслевые эксперты добавляют, что ручной пересчет стоимости приведет не только к росту издержек, но и значительно увеличит риски ошибок в расчетах.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: Россия, продукты, цены, Минпромторг
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
Тимофеев Олег 14.08.2023
Вот и стал известен список упырей, кто хочет манипулирования пустоголовками, мошенничества и издевательства над людьми. Посмотрим, кто из упырей Госдумы поддержит упырей в Минпромторге. Что значит дополнительные издержки ретейлеров, они о чем паразиты? Никаких издержек не может быть, они и так постоянно обновляют цены и ведут расчеты, какую цену назначить. Не просто пинка под зад этим упырям надо дать, а общество должно семьи этих упырей сделать изгоями и изолировать от общества пожизненно. Ждем список депутутов, кто подставится, действуя в интересах мошенников, чтобы и их семьи в будущем сделать изгоями для общества. Интернет помнит ВСЁ!!! Кстати, большинство лживых журнашлюх боится обсуждения этой темы, и тупо закрыли у себя даже комментарии, за что в будущем, также будут очень жестоко наказаны.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.