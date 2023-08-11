Бизнес просит унифицировать порядок оспаривания предостережений контролеров

11 августа. FINMARKET.RU - Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил письмо главе Минэкономразвития Максиму Решетникову с просьбой упростить подачу возражений на предостережения контрольно-надзорных органов (КНД). Сейчас предприниматели могут это делать, но порядок подачи и рассмотренияв отношении предостережения в законе о госконтроле не определен - детали отданы на усмотрение контрольных органов и устанавливаются ведомственным положением о виде контроля, пишет "Коммерсант"

На практике это приводит к тому, что для разных видов контроля процедуры подачи и рассмотрения возражений различаются, при этом за предостережениями могут следовать штрафы. .

рассчитывает, что правительство введет единые сроки подачи возражений на предостережения и их рассмотрение для всех видов контроля. Предлагается разработать единый формат документа о результатах рассмотрения возражений - решение об отмене предостережения или полном или частичном отказе в удовлетворении возражения.

В качестве альтернативы унификации предложен вариант, когда сроки подачи возражений, процедура подачи и регламент действий контрольно-надзорных органов указывались бы непосредственно в тексте предостережения.