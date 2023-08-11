.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Главное
Главная   /   Главное   /   Бизнес просит унифицировать порядок оспаривания предостережений контролеров
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

11 августа 2023 года 09:44

Бизнес просит унифицировать порядок оспаривания предостережений контролеров

 0  
Станислав Красильников/ТАСС
Станислав Красильников/ТАСС
11 августа. FINMARKET.RU - Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил письмо главе Минэкономразвития Максиму Решетникову с просьбой упростить подачу возражений на предостережения контрольно-надзорных органов (КНД). Сейчас предприниматели могут это делать, но порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения в законе о госконтроле не определен - детали отданы на усмотрение контрольных органов и устанавливаются ведомственным положением о виде контроля, пишет "Коммерсант".

На практике это приводит к тому, что для разных видов контроля процедуры подачи и рассмотрения возражений различаются, при этом за предостережениями могут следовать штрафы. .

Бизнес рассчитывает, что правительство введет единые сроки подачи возражений на предостережения и их рассмотрение для всех видов контроля. Предлагается разработать единый формат документа о результатах рассмотрения возражений - решение об отмене предостережения или полном или частичном отказе в удовлетворении возражения.

В качестве альтернативы унификации предложен вариант, когда сроки подачи возражений, процедура подачи и регламент действий контрольно-надзорных органов указывались бы непосредственно в тексте предостережения.


Опубликовано Финмаркет
 
.
Ключевые слова:    РФ,  бизнес,  конттроль,  возражения

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.
.