В РФ повысят мер ответственности за картельные сговоры

11 августа. FINMARKET.RU - Правительство поддержало повышение штрафов и увеличение максимального срока лишения свободы за картельные сговоры на торгах, которые привели к необоснованному изменению или фиксации цены закупки. Соответствующие поправки в ст. 151 УПК и ст. 178 УК (статьи, регулирующие ограничение конкуренции) 7 августа одобрила комиссия кабмина по законопроектной деятельности, пишут "Ведомости"

Речь идет о торгах, "обязательных по законодательству", - о закупках государства или госкомпаний (44-ФЗ и 223-ФЗ).

В поправках предлагается уточнение, что картельный сговор, повлекший повышение, снижение или поддержание цен на торгах, может быть наказан принудительными работами до 5 лет с ограничениями по должностям и видам деятельности или лишением свободы от 3 до 5 лет со штрафом от 600 тыс. до 800 тыс. руб. либо в размере зарплаты осужденного за период до 3 лет. Если сговор совершен организованной группой, с причинением особо крупного ущерба или извлечением особо крупного доход, то принудительные работы предлагается продлить на срок до 5 лет, а лишение свободы - до 6. Штраф, согласно поправкам, в этом случае составит от 2 млн до 6 млн руб.

Действующее законодательство предполагает, что сговор по торгам должен был наказан штрафом 300-500 тыс. руб. либо в размере зарплаты нарушителя за 1 или 2 года. Также виновного могут приговорить к принудительным работам сроком до 3 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью до года. Самая жесткая мера - до 3 лет лишения свободы с возможным запретом занимать установленные судом должности. В случае если сговор совершен организованной группой или нанес особо крупный ущерб, с осужденного можно взыскать до 1 млн руб.

Законопроект, к которому составлены поправки, предполагает повышение финансовых критериев дохода и ущерба. Крупный доход вырастет с 50 млн руб. в действующем УК до 100 млн руб., а особо крупный - с 250 млн до 500 млн руб. Крупный ущерб, который сегодня начинается с 10 млн руб., в документе предлагается считать от 20 млн, а уровень особо крупного меняется с 30 млн до 60 млн.

За сговор с угрозами или применением насилия, а также причинением вреда имуществу поправками предусмотрено лишение свободы до 7 лет и штраф от 3 млн до 5 млн руб. В настоящей редакции УК выплаты не предусмотрены вовсе.

Необходимость ужесточения уголовной ответственности за заключение ограничивающего конкуренцию соглашения на торгах обусловлена тем, что сговоры составляют наибольшую часть нарушений, сообщили "Ведомостям" в ФАС. В службе также подчеркнули, что "при подготовке проекта поправок ко второму чтению учтены замечания со стороны бизнеса".