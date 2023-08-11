Сколько стоит высшее образование

11 августа. FINMARKET.RU - Ведущие российские университеты в 2023/24 учебном году поднялиобучения в среднем на 12%, подсчитали "Ведомости" на основе данных вузов Москвы и Санкт-Петербурга из топ-10 по версии рейтингового агентства RAEX (МГУ, МФТИ, СПбГУ, МИФИ, ВШЭ, МГТУ, МГИМО, СПбПУ и РАНХиГС).

"Ведомости" анализировали изменение стоимости не всех направлений обучения в каждом учебном заведении, а тех, которые считаются наиболее популярными по версии Минобрнауки. Это, в частности, "информационные системы и технологии", "экономика", "менеджмент", "информатика и вычислительная техника", "юриспруденция", "лингвистика", "журналистика" (в классических вузах, таких как МГУ), а также ведущие программы подготовки (в специализированных вузах, таких как МИФИ).

Существеннее всего стоимость обучения выросла в ВШЭ, РАНХиГС, СПбГУ и МИФИ. Так, в МИФИ, стоимость обучения по отдельным программам выросла на 18-22%.

Стоимость обучения в РАНХиГС увеличилась до 12% на отдельные направления. Наиболее подорожавшими программами стали "экономика и управление бизнесом" и "мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность". На 10% подорожали "юриспруденция: междисциплинарные исследования", "международные отношения: политика, бизнес, экономика" и "диджитал-реклама и связь с общественностью", на 9% увеличилась стоимость программ "деловая и политическая журналистика" и "маркетинг".

Повышение стоимости обучения в СПбГУ варьировалось в этом году от 5% до 11% в зависимости от выбранной абитуриентом специальности.

ВШЭ повышала стоимость обучения избирательно: цены на ряд направлений остались неизменными. К таким программам относятся "информационные системы и технологии", "юриспруденция", "лингвистика", "журналистика", "международный бизнес". При этом "менеджмент" вырос на 18% , "прикладная математика и информатика" - на 8%, "реклама и связи с общественностью" - на 4%.

МГИМО решил вообще не менять цены на, а СПбПУ поднял стоимость в среднем на 4%.

Всеориентируются на нормативы финансирования специальностей от Минобрнауки: вузы не имеют права опускать стоимость ниже цены, определенной государством, пояснила профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. Помимо этого вузы учитывают территориальные коэффициенты к заработной плате преподавателей: уровень развития рынка труда и среднюю заработную плату.