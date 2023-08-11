НАУФОР просит ЦБ отложить ужесточение критериев для "квалов"

11 августа. FINMARKET.RU - Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) просит Банк России отложить повышение критериев для признания инвесторов квалифицированными.

Причин для изменения действующих подходов к критериям признания инвесторов квалифицированными нет, говорится в письме ассоциации на имя главыЭльвиры Набиуллиной, с копией которого ознакомился "Интерфакс". По мнению, с высокой вероятностью, такие изменения навредят восстановлению финрынка.

Действующий подход к разграничению "квалов" и "неквалов" в достаточной мере обеспечил защиту инвесторов в условиях их массового притока на фондовый рынок в последние годы, полагает ассоциация.

При этом планируемые изменения не учитывают состояние российского финрынка, который сейчас переживает трансформацию, пишет НАУФОР. Круг доступных большинству розничных инвесторов акций резко сузился, а ликвидность рынка пока не восстановилась, поясняется в письме.

Повышение критериев для признания розничных инвесторов квалифицированными нужно отложить до восстановления финансового рынка, полагает НАУФОР. Одновременно должны быть приняты меры по упрощению процесса предложения фининструментов, в том числе эмиссии ценных бумаг, активизации на рынке отечественных институциональных инвесторов, а также операций зарубежных инвесторов, резюмирует ассоциация.

"Мы считаем необходимым обсудить саму целесообразность повышения критериев квалифицированных инвесторов. На наш взгляд, действующие вполне соответствуют уровню развития рынка и готовности населения к рискам", - прокомментировал "Интерфаксу" президент НАУФОР Алексей Тимофеев.

Это решение несвоевременно, подчеркнул он. "Рынку необходимо восстановиться. Восстановить ликвидность, разнообразие финансовых инструментов, привлечь новых инвесторов, причем желательно отечественных институциональных, нерезидентов из дружественных стран, дать адаптироваться индустрии и инфраструктуре", - добавил Тимофеев.

В пресс-службе ЦБ сообщили "Интерфаксу", что регулятор получил письмо и изучает его.

Летом 2022 года Банк России сообщил о планах повысить имущественный ценз для получения статуса квалифицированного инвестора в 5 раз - с 6 млн до 30 млн рублей. Они вызывали оживленную дискуссию и критику участников рынка, которые просили ЦБ поделиться расчетами, ставшими основой для новой планки. В январе директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова отмечала, что окончательных решений пока нет и что может быть выбран более мягкий вариант повышения ценза.

Изначально предложенный вариант в 30 млн рублей вполне адекватен с точки зрения мирового опыта, говорил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута в феврале, допуская при этом, что итогом обсуждений с рынком может стать другая планка. Математически, по накопленной инфляции этот показатель складывается в районе 24 млн рублей, отмечал он.

На ПМЭФ в середине июня Мамута говорил, что ЦБ считает правильным повысить ценз до 24-25 млн рублей в два этапа. В июле на Финансовом конгрессе Банка России он уточнил, что ценз будет повышен сначала до 12 млн рублей, а затем до 24 млн рублей.