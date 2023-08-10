ЦБ: расширение финпотоков указывает на рост экономической активности и повышение инфляционного давления

10 августа. FINMARKET.RU - Повсеместный характер расширения финансовых потоков косвенно указывает на дальнейший рост экономической активности и повышение инфляционного давления, говорится в комментарии

Объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, за июль 2023 года был выше среднего уровня 2-го квартала 2023 года на 8,3%.

Без учета добычи, нефтепродуктов и государственного управления объем поступлений увеличился на 7,4%. Наиболее активный рост наблюдался в инвестиционных и экспортных отраслях. Во всех остальных укрупненных группах отраслей также отмечалось увеличение объемов платежей относительно среднего уровня предыдущего квартала, отмечает ЦБ.

Объем поступлений в ориентированных на внешний спрос отраслях в июле был на 12,5% выше, чем во 2-м квартале. Основной вклад внесли добыча сырой нефти и газа и нефтепереработка, в которых рост платежей вызван повышением мировых цен и ослаблением рубля. Другими драйверами роста выступили производство прочих транспортных средств и оборудования, оптовая торговля. Отрицательный вклад внесла добыча прочих полезных ископаемых.

В отраслях, ориентированных на потребительский спрос, в июле объем финансовых потоков вырос на 5,4% по сравнению со средним уровнем 2-го квартала 2023 года. Наибольший вклад внесли операции с недвижимым имуществом.

В отраслях, ориентированных на промежуточный спрос, объем входящих платежей в июле был выше среднего уровня 2-го квартала 2023 года на 9,3%. Значительный рост обусловлен увеличением объемов поступлений в добыче сырой нефти и газа и деятельности сухопутного и трубопроводного транспорта.

В отраслях, ориентированных на инвестиционный спрос, объем поступлений в июле был на 11,7% выше среднего уровня 2-го квартала 2023 года. Драйверами роста стали строительство инженерных сооружений и зданий.