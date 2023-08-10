Работодателям разработают рекомендации по поддержке семей

10 августа. FINMARKET.RU - Российская трехсторонняя комиссия (РТК) разработает для работодателей рекомендации по поддержке сотрудников "с семейными обязательствами", следует из протокола последнего проведенного заседания, пишут "Ведомости" . В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), представитель которого участвовал в обсуждении, сообщили, что в документ войдут "лучшие существующие практики" компаний - от помощи при устройстве ребенка в детский сад до удаленки. Госдума, в свою очередь, готова поддержать социально ответственные организации и разработать законопроект о преференциях для них.

Согласно протоколу заседания РТК, замминистра труда и соцзащиты Андрей Пудов сообщил о проработке вопроса поддержки сотрудников с семьями и подготовке соответствующих рекомендаций. "Сторонам, представляющим общероссийские объединения профсоюзов и общероссийские объединения работодателей" предложено было "оказать содействие".

Минтруд совместно с членами комиссии проводит детальный анализ лучших практик поддержки работников с семейными обязанностями, представленных участниками и победителями конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" в соответствующих номинациях, уточнил представитель ведомства на запрос "Ведомостей". "По итогам этой работы планируется опубликовать их. Это будет способствовать распространению лучших решений и поможет работодателям, формирующим социальный пакет организации, выбирать наиболее эффективные подходы", - сообщил представитель министерства.

Президент РСПП Александр Шохин заявил изданию, что многие крупныеуже реализуют программы поддержки семей своих сотрудников. Расширенные соцпакеты есть, например, у РЖД: компания предлагает льготные условия ипотеки, субсидии на приобретение жилья, доплаты к пособию по беременности и другие опции. "Газпром" также доплачивает будущим матерям и обеспечивает путевки в лагерь для детей. "Ростех" субсидирует первый взнос или проценты по жилищным кредитам. Похожие программы есть у большинства крупных компаний - их стороны РТК и планируют использовать в качестве базы для будущего документа.