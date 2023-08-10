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10 августа 2023 года 10:36
Работодателям разработают рекомендации по поддержке семей
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Сергей Фадеичев/ТАСС
10 августа. FINMARKET.RU - Российская трехсторонняя комиссия (РТК) разработает для работодателей рекомендации по поддержке сотрудников "с семейными обязательствами", следует из протокола последнего проведенного заседания, пишут "Ведомости". В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), представитель которого участвовал в обсуждении, сообщили, что в документ войдут "лучшие существующие практики" компаний - от помощи при устройстве ребенка в детский сад до удаленки. Госдума, в свою очередь, готова поддержать социально ответственные организации и разработать законопроект о преференциях для них. Согласно протоколу заседания РТК, замминистра труда и соцзащиты Андрей Пудов сообщил о проработке вопроса поддержки сотрудников с семьями и подготовке соответствующих рекомендаций. "Сторонам, представляющим общероссийские объединения профсоюзов и общероссийские объединения работодателей" предложено было "оказать содействие". Минтруд совместно с членами комиссии проводит детальный анализ лучших практик поддержки работников с семейными обязанностями, представленных участниками и победителями конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" в соответствующих номинациях, уточнил представитель ведомства на запрос "Ведомостей". "По итогам этой работы планируется опубликовать их. Это будет способствовать распространению лучших решений и поможет работодателям, формирующим социальный пакет организации, выбирать наиболее эффективные подходы", - сообщил представитель министерства. Президент РСПП Александр Шохин заявил изданию, что многие крупные компании уже реализуют программы поддержки семей своих сотрудников. Расширенные соцпакеты есть, например, у РЖД: компания предлагает льготные условия ипотеки, субсидии на приобретение жилья, доплаты к пособию по беременности и другие опции. "Газпром" также доплачивает будущим матерям и обеспечивает путевки в лагерь для детей. "Ростех" субсидирует первый взнос или проценты по жилищным кредитам. Похожие программы есть у большинства крупных компаний - их стороны РТК и планируют использовать в качестве базы для будущего документа.
Опубликовано Финмаркет
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