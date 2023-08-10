Хозяевам кошек и собак могут вернуть часть денег за их лечение

10 августа. FINMARKET.RU - Лечение домашнего питомца в официальной ветеринарной клинике может обернуться приятным бонусом. Хозяева уменьшат свои расходы. Законопроект об этом разработали депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга, пишет "Российская газета"

Документ предусматривает предоставление налогового вычета за ветеринарное обслуживание домашних животных. Максимальный размер выплаты за один налоговый период (год) составит 6500 рублей на одного питомца, что составляет 13 процентов от суммы налогового вычета в 50 тысяч рублей.

Претендовать на него смогут только хозяева питомцев - физические лица, владеющие животным на праве собственности или ином законном основании. Это необходимо будет подтвердить документально, предъявив, например, ветеринарный паспорт. Для получения вычета граждане должны будут представить документы, подтверждающие фактически понесенные расходы, например, договор на оказание ветеринарных услуг и кассовый чек.

Закон также должен стимулировать обращение хозяев животных к настоящим ветеринарам, а не к сомнительным "специалистам".

Одновременно авторы законопроекта исключили возможность необоснованного обогащения за счет бюджета. Чтобы под действиене попали те, кто занимается коммерческим разведением животных, сформулировано положение, что вычет можно будет получить за обслуживание не более двух животных за один налоговый период.

Поскольку законодательство о налоговых вычетах - прерогатива федеральной власти, после рассмотрения документа заксобранием Санкт-Петербурга его направят в Госдуму.