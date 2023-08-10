Сократилось число компаний с корпоративными пенсионными программами

С 2014 года в РФ сократилось число компаний, у которых есть корпоративные пенсионные(КПП), фиксирует "Исследование в области корпоративных пенсионных программ" за 2023 год, проведенное консалтинговой компанией "Технологии доверия" (бывший PwC). В нем приняли участие более 100 российских компаний из разных отраслей. Почти десятилетие назад доля компаний, в которых есть корпоративные, составляла 39% - теперь же она сократилась до 33%, пишет "Коммерсант"

В то же время несколько выросла доля тех, кто планирует внедрять КПП (с 9% до 12%). Для большинства опрошенных предприятий этот вопрос, впрочем, неактуален (52% не планируют запуск таких программ). В итоге основная масса корпоративных пенсионных программ в РФ сохраняется далеко не первый год - по данным респондентов, большинство компаний, внедривших КПП, сделали это более 15 лет назад (38%) или в интервале от 10 до 15 лет включительно (28%).

Впрочем, как считают эксперты, интерес работодателей к этому элементу социального пакета все же может вырасти из-за конкуренции за сотрудников на рынке труда.