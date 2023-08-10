Жильцам компенсируют некачественный капремонт

10 августа. FINMARKET.RU - В Госдуму в ближайшее время будет внесен законопроект "О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ". Он обяжет подрядчиков страховать проведение работ по капитальному ремонту домов, а также в течение 30 дней с момента предъявления жалоб проводить восстановительные работы.

Претензии к подрядчикам сегодня есть у 30% жителей отремонтированных домов, говорится в пояснительной записке к законопроекту со ссылкой на данные правительства Москвы. По информации компаний, осуществляющих экспертную оценку качества работ по капремонту в регионах России, более 20% из них выполняются с нарушениями, средняя стоимость выявленных дефектов составляет 350 тыс. рублей, говорится в документе, с которым ознакомились "Известия"

При этом устранение недостатков, допущенных при проведении таких работ, часто затягивается на срок от шести месяцев до нескольких лет и заканчивается судебными разбирательствами с участием жильцов, региональных фондов капремонта, подрядчиков и УК.

Как пояснил изданию автор законопроекта, вице-спикер ГД Борис Чернышов, сегодня в законодательстве закреплены положения по гарантийному ремонту, однако компании от этого уклоняются и гражданам приходится обращаться в правоохранительные органы и суды.

"Законопроект позволяет достигнуть двух целей. Первая - оперативно за счет страховки устранять любые недочеты, допущенные в процессе капремонтов. Чтобы не было ситуаций, когда люди годами живут с протекающей крышей, а подрядчик, фонд капремонта и УК всё это время не спеша судятся - решают, кто виноват и кто должен оплатить доработки. Вторая цель - создать условия, в которых подрядчикам будет невыгодно плохо работать", - пояснил депутат "Известиям".

По его словам, цена по аналогии с ОСАГО будет зависеть от страховой истории: если подрядчик работает постоянно неквалифицированно, страховка для него будет дороже. А значит, он не сможет на конкурсе представить конкурентное предложение и будет вытеснен с рынка. Для тех же, кто ведет свою деятельность хорошо, страховка будет дешевле, и им будет проще побеждать на конкурсах.

Инициативу готовы изучить в "Единой России". Ее поддерживают в "Деловой России", ТПП и Всероссийском союзе страховщиков, отмечая, что подобная практика уже действует во всем мире. Некоторые эксперты не исключают, что расходы по страхованию капремонта могут лечь на плечи граждан.