Инфляция в России в июле составила 0,63%

Рост потребительских цен в июле составил 0,63% после повышения на 0,37% в июне, сообщил Росстат. Годовая инфляция при этом ускорилась до 4,3% после 3,25% месяцем ранее. Аналитики ожидали рост цен в июле на уровне 0,7%

9 августа. FINMARKET.RU -в РФ в июле 2023 года составила 0,63% после инфляции в 0,37% в июне, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В январе-июле потребительские цены выросли на 3,41%. В июле 2022 года дефляция составляла 0,39%, в январе-июле цены выросли на 10,98%.

В годовом выражении инфляция ускорилась до 4,3% после 3,25% в июне.

Инфляция в РФ в июле оказалась чуть меньше ожиданий аналитиков. Эксперты, опрошенные "Интерфаксом", ожидали инфляцию в прошлом месяце на уровне 0,7%. Аналитики прогнозировали ускорение годовой инфляции в июне примерно до 4,3-4,4%.

На фоне ослабления рубля консенсус-прогноз по инфляции на 2023 год вырос до 6,0% с 5,7% по опросу месяц назад, а на 2024 год повысился до 4,8% с 4,6%.

Прогноз ЦБ по инфляции на 2023 год равняется 5,0-6,5%, прогноз Минэкономразвития - 5,3%, на 2024 годы прогнозы ЦБ и Минэкономразвития равняются таргету в 4%.

Продовольственные товары в июле подорожали на 0,49%, за 7 месяцев - на 2,72%. Непродовольственные товары стали за прошедший месяц дороже на 0,91%, с начала года - на 2,1%. Услуги подорожали на 0,48%, за январь-июль - на 6,09%.

Базовый индекс потребительских цен в июле составил 100,53%.

Рост потребительских цен на 0,7% и более зафиксирован в 35 субъектах Российской Федерации. В наибольшей степени (на 1,5%) в Республике Бурятия в связи с удорожанием услуг (на 4,4%) и Приморском крае (на 1,4%) в связи с удорожанием непродовольственных товаров (на 2,1%).

В Москве цены за месяц выросли на 0,6%, в Санкт-Петербурге - на 0,5% (с начала года - прирост цен составил 3,8% и 3,3% соответственно).

Цены на плодоовощную продукцию в июле выросли на 1,77% после падения на 2,35% в июне. За 7 месяцев плодовоовощная продукция подорожала на 15,50%.

В июле значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удорожание плодоовощной продукции, отмечает Росстат. Цены на апельсины увеличились в среднем на 22,6%, капусту белокочанную - на 12,5%, яблоки - на 9,5%, лимоны - на 7,9%, груши - на 3,3%, бананы - на 2,3%, виноград - на 1,9%, чеснок - на 1,6%, картофель - на 0,7%. В то же время подешевели: лук репчатый - на 17,4%, огурцы - на 16,9%, морковь - на 4,7%, свекла столовая - на 1,7%, грибы свежие - на 1,0%, зелень свежая - на 0,8%, помидоры - на 0,3%.

Среди прочих продовольственных товаров подорожали: сахар-песок - на 4,4%, окорочка куриные - на 2,4%, мясо кур - на 2,2%, свинина (кроме бескостного мяса), рыба живая и охлажденная - на 2,0%, напитки газированные - на 1,9%, яйца куриные - на 1,6%, свинина бескостная и кальмары мороженые - на 1,5%, баранина (кроме бескостного мяса) и рыба мороженая неразделанная - на 1,0%, консервы томатные, рис - на 0,9%, фарш мясной, рыба соленая, маринованная, копченая и мороженая разделанная (кроме лососевых пород) -

на 0,8%, молоко сгущенное с сахаром, рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, колбасы полукопченые и варено-копченые - на 0,7%, кулинарные изделия из птицы, конфеты шоколадные - на 0,6%.

В то же время подешевели: масло подсолнечное - на 1,7%, крупа гречневая и жевательная резинка - на 1,4%, горох и фасоль - на 1,3%, крупы овсяная и перловая, консервы овощные для детского питания - на 1,0%, маргарин - на 0,9%, консервы мясные для детского питания, молоко стерилизованное, сливки питьевые, овсяные хлопья "Геркулес", вермишель - на 0,8%, сыры твердые, полутвердые и мягкие - на 0,7%, молоко пастеризованное, масло сливочное, кетчуп, печенье - на 0,6%.

Тарифы на ЖКХ за июль увеличились на 0,25%, с начала года - на 2,14%.

В июле среди услуг зарубежного туризма увеличились цены на поездки: на отдых в ОАЭ - на 10,0%, Беларусь - на 5,9%, страны Закавказья - на 2,9%, Египет - на 2,7%, Турцию - на 2,6%, отдельные страны Средней Азии - на 2,5%. Цены на поездки на отдых в отдельные страны Юго-Восточной Азии снизились на 1,9%.

В группе услуг пассажирского транспорта увеличилась стоимость: проезда в такси - на 3,8%, авиаперелета экономическим классом - на 3,2%, проезда в междугороднем автобусе - на 1,1%, городском автобусе - на 0,6%, троллейбусе - на 0,5%, маршрутном такси и трамвае - на 0,3%, пригородном поезде - на 0,2%. Стоимость проезда в купейных вагонах в поездах дальнего следования снизилась от 2,4% до 3,2%, сидячих вагонах в скоростных поездах дальнего следования - на 0,7%. Аренда автомобиля стала дороже на 0,5%.

Среди бытовых услуг выросли цены: на установку пластиковых окон - на 1,2%, ремонт одежды - на 0,9%, стрижку модельную в мужском зале - на 0,8%, ремонт холодильников, услуги фотоателье, замену элементов питания в наручных часах, стрижку модельную

в женском зале, услуги организатора проведения торжеств, маникюр - на 0,4-0,6%.

Потребительские цены на бензин в России в июле 2023 года выросли относительно предыдущего месяца на 2,19% после того, как в июне повысились на 1,55%, в мае - на 0,95%, в апреле - на 0,05%, в марте - на 0,06%. До этого в феврале потребительские цены на бензин снижались на 0,07%, в январе оставались стабильными, в декабре росли на 0,2%, в ноябре - на 0,1%, в октябре - на 0,02%, в сентябре - на 0,14%.

В июле цены на дизельное топливо выросли на 0,8%.

В июле из непродовольственных товаров более всего выросли цены на телевизоры - на 4,9%.

Лекарственные препараты, относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем стали дороже на 0,8%. Цены на лекарственные препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, в среднем выросли на 0,7%.