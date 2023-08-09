Оживление покупательских настроений стало заметным

9 августа. FINMARKET.RU - По итогам 1-го полугодия 2023 года постепенное оживление покупательских настроений стало еще более заметным.продолжает восстанавливаться после паузы в прошлом году, а зарплаты - расти, поясняют эксперты.

По данным NielsenIQ, в июне рост всей индустрии товаров повседневного спроса составил 8,5%, пишет "Российская газета" . И это объяснялось исключительно ростом спроса, а не инфляцией. При этом, по данным Росстата, оборот непродовольственной розницы в июне вырос на 15,1%, указывают в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). В целом оборот розничной торговли демонстрировал положительную динамику с апреля, и, согласно данным Росстата, вырос в первом полугодии на 1,1% в сопоставимых ценах к тому же периоду прошлого года.

"Можно говорить о некотором укреплении покупательской уверенности россиян на фоне постепенного общего восстановления российской экономики: в денежном выражении их траты в январе-июле выросли более чем на 3,4%, в количественном - более чем на 2%", - рассказал "РГ" председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев. По его мнению, такой рост говорит сразу о двух трендах. Первый - восстановительный рост после паузы 2022 года. Второй - рост доходов части покупателей и, следовательно, возможности наращивать потребление.

Восстановление спроса активнее всего происходит в продуктовой группе: прохладительных напитках, кондитерских изделиях, снеках и других. А с точки зрения вклада в рост рынка особенно отличились энергетические напитки и сырое мясо - именно они стали ключевыми драйверами рынка в первом полугодии 2023 года, говорят в NielsenIQ. Самый высокий вклад в рост продаж непродовольственных товаров внесли такие категории, как средства личной гигиены, уход за телом и уход за волосами.