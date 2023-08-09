Производители чая и кофе в РФ с сентября могут повысить цены на 6-9%

9 августа. FINMARKET.RU - Крупные производители чая иповышают с сентября на 6-9% отпускныедля ритейлеров. На 15% увеличится и стоимость продукции кондитерских фабрик, пишет "Коммерсант"

Эти сегменты рынка продовольствия наиболее зависимы от импорта сырья, дорожающего и помимо девальвации рубля из-за падения урожайности какао-бобов и чая.

Повышать цены на кофе производители вынуждены также из-за подорожания с начала 2023 года на мировых рынках сырья примерно на 20%, пишет в своем письме ритейлерам JDE (Jacobs, L`OR, Tassimo, Pickwick).

По состоянию на 8 августа стоимость фьючерсов на кофейные зерна на товарной бирже в Нью-Йорке (NYMEX) составляла $1,65 тыс. за тонну, хотя пик приходился на апрель этого года, когда цена достигала $1,9 тыс. за тонну. Котировки нана NYMEX с начала года выросли почти в 1,5 раза, достигнув к 8 августа $3,28 тыс. за тонну. Причина - в засухе в странах Азии, в результате чего, по данным чайной мануфактуры In Pursuit of Tea (США), в этом сезоне в Индии сбор чая уже сократился на 30-40%, в Китае - на 20%.

Источники "Ъ" на рынке говорят, что стоки зерен кофе и чая, закупленные производителями еще при 75 руб./$, почти исчерпаны, а это значит, что к зиме их продукция может подорожать на 20%.