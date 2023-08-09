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09 августа 2023 года 09:30
В России снижаются продажи дорогих смартфонов
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Михаил Метцель/ТАСС
9 августа. FINMARKET.RU - В России за год более чем на 20% сократился спрос на дорогие смартфоны известных мировых брендов, рассказали "Известиям" участники рынка гаджетов. При этом вырос интерес к бюджетным китайским моделям. Так, в 1-м полугодии т.г. в РФ было продано около 5 млн смартфонов бюджетных моделей стоимостью до 8,5 тыс. рублей, что в штуках вдвое больше, чем за аналогичный период 2022 г., рассказали в МТС. Сейчас это 40% от продаж всех таких устройств в стране. Реализация гаджетов дороже 18 тыс. рублей с января по июнь сократились более чем на 22% из-за снижения интереса покупателей к брендам Apple и Samsung, говорят в компании. Действительно, доля смартфонов дороже 18-20 тыс. рублей сократилась примерно на треть, при этом можно говорить об удвоении продаж аппаратов за 8-10 тыс. рублей, отметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Связано это не только с тем, что россияне стали экономить на гаджетах, и тем, что выбор аппаратов Apple и Samsung стал меньше, - граждане стали также настороженно относиться к технике из недружественных стран, добавил эксперт. Но всё же основной фактор снижения спроса - высокие цены на премиальные аппараты крупных международных брендов, отмечают эксперты.
Опубликовано Финмаркет
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Олег 09.08.2023
И правильно нужно перестать покупать технику из-за задраннвх цен. Чтоб упали продажи всего.
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