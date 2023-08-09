СИДН замораживаются не полностью - приостанавливается действие отдельных пунктов

9 августа. FINMARKET.RU - ПрезидентВладимир Путин подписал указ о заморозке соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН) с 38 государствами. Конкретная причина санкций по отношению к другим юрисдикциям в официальных документах не называется. Инициатива ограничить СИДН со странами Запада появилась в марте 2023 г. на фоне включения Евросоюзом России в так называемый черный список, напоминают "Ведомости"

В перечень стран, подпавших под заморозку СИДН, вошли почти всеЕС (кроме Эстонии и Латвии), США, Великобритания, Швейцария, Сингапур, Япония, Южная Корея, Австралия и ряд других. В общей сложности у России было заключено 84 налоговых, следует из данных Минфина. Список недружественных юрисдикций, который ведет правительство, также шире перечня стран, с которыми решено заморозить СИДН.

Соглашения замораживаются не полностью - приостанавливается действие отдельных пунктов. Тексты СИДН варьируются в зависимости от страны, но в целом власти ограничили их положения по универсальному принципу. Заморожены все правила, которые позволяли компаниям или гражданам пользоваться теми или иными налоговыми льготами. Ключевая идея договоров - избежание двойного налогообложения - сохранилась. То есть иностранный бизнес и физлица смогут зачитывать сумму налогов, уплаченных в их родной юрисдикции с доходов, полученных в России, и наоборот.

Как отмечают эксперты, наиболее чувствительный эффект испытают компании из тех стран, с которыми был наиболее высокий уровень сотрудничества, в частности, из Германии, Франции, с Кипра, из США, Японии. Перечень статей СИДН, которые приостанавливаются указом, в различных соглашениях примерно одинаковый с незначительными отличиями.

Некоторые эксперты не исключают, что по аналогии с СИДН с Латвией, которое было полностью денонсировано, в случае дальнейших недружественных действий со стороны соответствующих государств можно ожидать и окончательной отмены соглашений.

Как отметил член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков, эффект от заморозки СИДН не будет существенным, поскольку переподписание еще в 2021 г. соглашений с ключевыми странами (Кипр, Люксембург) уже привело к повышению налогообложения пассивных доходов, выплачиваемых за рубеж.