В январе-июле дефицит бюджета РФ составил 1,8% ВВП, или 2,8 трлн руб.

8 августа. FINMARKET.RU - Федеральныйв январе-июле, по предварительным данным Минфина, был исполнен с дефицитом 2,817 трлн рублей. Министерство вновь вернулось к публикации своих оценок размера дефицита/профицита к ВВП - за 7 месяцевсоставил 1,8% ВВП.

Последний раздавал оценку размера дефицита/профицита по отношению к объему ВВП в июне 2021 года после паузы в 9 месяцев. Однако после вновь прекратил это делать.

За последний месяц размер дефицита увеличился на 222 млрд рублей - в январе-июне министерство оценивало его уровень в 2,595 трлн рублей.

В целом на 2023 год запланирован дефицит в размере около 2,9 трлн рублей, или 2% ВВП. Однако, по словам министра финансов РФ Антона Силуанова, по итогам года его размер может составить 2-2,5% ВВП.

Доходы бюджета за 7 месяцев составили 14,525 трлн рублей, что на 7,9% ниже объема поступлений за тот же период прошлого года. Доходы за январь-июнь оценивались Минфином в 12,381 трлн рублей, исходя из этого в июле они составили 2,144 трлн рублей.

Ненефтегазовые доходы выросли год к году на 19,8% - до 10,332 трлн рублей (в январе-июне рост был на 17,8%, в январе-мае - на 9%, в январе-апреле - на 5%). Минфин отмечает, что динамика поступлений крупнейших ненефтегазовых доходов федерального бюджета (оборотные налоги, налог на прибыль) остается в устойчиво положительной области, в том числе, к 2021 году. В целом объем и траектория поступлений ненефтегазовых доходов "свидетельствуют о значимом превышении динамики, заложенной при формировании закона о бюджете", отмечает Минфин.

Поступление НДС за 7 месяцев выросло год к году на 20,5% - до 6,279 трлн рублей (месяцем ранее рост был на 17%), поступление налога на прибыль напротив сократилось на 1% - 1,026 трлн рублей (месяцем ранее снижение на 4,3%).

Нефтегазовые доходы в январе-июле продолжили снижаться и сократились на 41,4% год к году до 4,193 трлн рублей - (месяцем ранее снижение было 47%, в январе-мае - на 50%, в январе-апреле - на 52%).

Базовые нефтегазовые доходы выросли на 31,4% и составили 4,59 трлн рублей. Уточнение механизма определения налоговой базы "нефтяных" налогов и сокращение соответствующих ценовых дисконтов будут содействовать дальнейшему увеличению налоговых поступлений во втором полугодии, полагает министерство. При этом Минфин отмечает, что использование средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов и накопление дополнительных нефтегазовых доходов в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры в соответствии с параметрами "бюджетного правила" обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов.

Расходы в январе-июне составили 17,341 трлн рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 14% (месяцем ранее рост был на 19%, в январе-мае - на 27%). Исходя из цифр за январь-июнь - 14,976 трлн рублей, в июне расходы составили 2,365 трлн рублей. По мнению министерства, месячная динамика исполнения расходов вышла на нормальный уровень после ускоренного финансирования в январе-феврале отдельных контрактуемых расходов.