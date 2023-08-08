Мировая торговля в 2022 году выросла на 11%

8 августа. FINMARKET.RU - Мироваятоварами в прошлом году выросла на 11%, до $24,9 трлн, что существенно превышает ее объем до пандемии (в 2019-м — $18,5 трлн), свидетельствуют данные ВТО, пишет "Коммерсант" . В физическом объеме поставки увеличились значительно скромнее — на 2,7% против роста на 9,4% в 2021 году. При этом в четвертом квартале прошлого года отмечался спад оборотов на 2,1% к предыдущему кварталу. В 1-м квартале 2023-го объем торговли также снизился — на 0,3%. Такая разная динамика объясняется резкими всплесками цен на энергию и удобрения, а также на зерно и на прочее продовольствие.

Основное изменение в структуре мировой торговли — снижение доли промышленных товаров и увеличение поставок сырья и топлива. Доля промтоваров в общем обороте снизилась до 63% против 69% в 2021-м, а экспорта топлива и продукции добывающих отраслей выросла до 21%, или $5,16 трлн (в 2019-м было 17%). Доля продовольствия в торговле осталась на уровне 10%.

Резкое повышение цен на сырье в прошлом году повлияло и на динамику региональной торговли. Так, в странах СНГ оборот в физических объемах сократился на 9,2%, тогда как в деньгах он вырос на 1,2%.

В ЕАЭС в прошлом году, судя по опубликованному правительством РФ докладу об евразийской интеграции, отмечался рост как взаимной торговли — на 14%, так и внешних поставок — на 9%.