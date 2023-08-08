Какие самые дефицитные профессии на производстве

8 августа. FINMARKET.RU - Больше всего не хватает на производстве фрезеровщиков, токарей, слесарей и операторов автоматизированной производственной линии. Об этом говорится в исследовании Академии роботизации Technored, которая входит в группу Technored, - ведущей компании в области промышленной робототехники. Исследование есть в распоряжении "Российской газеты"

Нехватку рабочих названных специальностей отметили более трети опрошенных работодателей. При этом говорится, что 75% промышленных производств сегодня в целом испытываютрабочих кадров. То, что за год кадровый голод стал заметнее, подтвердили 95% респондентов. В 90% случаях предприятиям нужны квалифицированные рабочие, а каждое третье нуждается в низкоквалифицированных рабочих.

Согласно исследованию, из-за недостаточного притока молодых кадров продолжает увеличиваться средний возраст работников на производстве. Так, 79% опрошенных сообщили, что на их предприятии он уже больше 35 лет.

Всего были опрошены 100 российских промышленных предприятий по всей России, работающих в металлургии, машиностроении, производстве медоборудования и других отраслях. Исследование проводилось в июне-июле 2023 года.