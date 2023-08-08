Минфин и ЦБ обновили стратегию развития финграмотности населения

8 августа. FINMARKET.RU - Минфин и Банк России обновили стратегию развития финансовой грамотности населения до 2030 г. Предыдущая версия фокусировала внимание на молодежи, новая делает ставку на более возрастные категории населения, следует из опубликованного на сайте Минфина документа. Взрослоеоказывает наибольшее влияние на экономику и социальную сферу, пояснил "Ведомостям" представитель ЦБ. "Это люди, принимающие финансовые решения, выбирающие финансовые услуги, инвестирующие свободные средства. То есть сегодня в фокусе внимания - взрослый экономически активный человек", - пояснил он.

Новая стратегия предусматривает переход от грамотности к финансовой культуре, т. е. от набора знаний и навыков к устоявшимся ценностям и поведению. Граждане часто ведут себя с финансами эмоционально и субъективно, что приводит к ошибкам и нерациональным решениям, говорится в стратегии. Поэтому важно обучить людей принимать решения в условиях неопределенности и с учетом когнитивных искажений.

Целью до 2023 г. является формирование у большинства граждан финансовой культуры, в том числе через создание навыков по финграмотности и расширение опыта финансовых решений. Это позволит привлечь длинные деньги в экономику, что необходимо в период санкционного давления и недостатка ликвидности на рынке.

Другие задачи - рост реальных доходов населения, повышение доверия к финансовому рынку и качества инвестирования. Это позволит выполнить цели другой стратегии властей, развития финрынка до 2030 г., и обеспечить приток инвестиций в российскую экономику через использование индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), долгосрочных безотзывных вкладов, инструментов управляющих компаний, негосударственных пенсионных фондов и страховщиков. Затронуто в обновленной стратегии обучение граждан вопросам кибербезопасности, включая противодействие мошенничеству.

Предмет финансовой грамотности через семь лет станет частью общеобразовательной программы во всех субъектах, а до 100% школьников и студентов среднеспециальных учебных заведений освоят дисциплину. Чтобы повышать финграмотность в регионах, инфраструктурное развитие субъектов для этих целей планируется на уровне 100% к 2030 г. - в каждом из них появится региональный центр финансовой грамотности, у которого будет сайт.